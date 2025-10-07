Може вкусити. В одній із областей помітили страхітливого павука-вовка (фото)
Для багатьох павук виглядає відразливо, але він не такий страшний, як здається
Величезний павук-вовк потрапив на фото у селі Миколаївка Кропивницького району Кіровоградської області. Хижак виглядає страхітливо, але на відміну від деяких своїх родичів, що несуть загрозу, практично безпечний.
Фото павука-вовка (родина Lycosidae), що помітили на Кіровоградщині показав один з місцевих Telegram-каналів. Великий павук багатьох налякав. Попри свій загрозливий вигляд він дуже рідко кусає людей та знищує надокучливих шкідників.
Для людини вони безпечні, хоч і виглядають як істота з пекла. Арахнофоби, ви ще тут чи вже речі збираєте, — підписали фото
Вовчий павук не ворог, а помічник
Цих павуків нерідко можна побачити в Україні восени, коли стає менше рослинності. Вони цікаві тим, що не плетуть павутину для полювання, а активно переслідують свою здобич — комах-шкідників, які надокучають людям.
Небезпека для людини
Людину він може вкусити лише у випадку крайньої загрози. Хоча павуки-вовки отруйні, вони не несуть серйозної загрози для людини. Їхній укус схожий на укус бджоли – неприємний, але не загрозливий.
Павук-вовк — характеристики
- Масивне тіло з довгими лапами
- Коричнево-сіре забарвлення з характерним малюнком
- Зустрічається на землі (асфальті, підлозі), а не в павутині
Павук розбурхав українців
В коментарях жителі Кіровоградської області пишуть, що нерідко зустрічають цих павуків. Для декого вони навіть стали домашніми улюбленцями. Проте арахнофоби (люди, що панічно бояться павуків) з іронією пишуть, що готові переїхати, аби не зустрітися з павуком-вовком. Ось деякі з коментарів:
- У мене такі у дворі розвелися. Все подвір'я у їхніх норах
- Село Підгайці. Їх повно, бігають ловлять шкідників на грядках. Я їх поважаю
- В Петрові таких купа. Ми вже до них звикли, вони наші хатні улюбленці
- Ось таке в мене по хаті бігало
- Збираю речі
- Я б вже переїздила
- Я їду там де їх точно немає це Антарктида
- Я вже не раз їх бачила. Ці павуки ніякої шкоди не роблять. Шахеди й ракети страшніше
