Може вкусити. В одній із областей помітили страхітливого павука-вовка (фото)

Олена Руденко
Павук-вовк стає більш помітний восени Новина оновлена 07 жовтня 2025, 10:11
Павук-вовк стає більш помітний восени. Фото Колаж "Телеграф"

Для багатьох павук виглядає відразливо, але він не такий страшний, як здається

Величезний павук-вовк потрапив на фото у селі Миколаївка Кропивницького району Кіровоградської області. Хижак виглядає страхітливо, але на відміну від деяких своїх родичів, що несуть загрозу, практично безпечний.

Фото павука-вовка (родина Lycosidae), що помітили на Кіровоградщині показав один з місцевих Telegram-каналів. Великий павук багатьох налякав. Попри свій загрозливий вигляд він дуже рідко кусає людей та знищує надокучливих шкідників.

Павук-вовк
Вовчий павук розмножився на Кіровоградщині

Для людини вони безпечні, хоч і виглядають як істота з пекла. Арахнофоби, ви ще тут чи вже речі збираєте, — підписали фото

Вовчий павук не ворог, а помічник

Цих павуків нерідко можна побачити в Україні восени, коли стає менше рослинності. Вони цікаві тим, що не плетуть павутину для полювання, а активно переслідують свою здобич — комах-шкідників, які надокучають людям.

Влітку цих павуків бачили у Дніпрі

Небезпека для людини

Людину він може вкусити лише у випадку крайньої загрози. Хоча павуки-вовки отруйні, вони не несуть серйозної загрози для людини. Їхній укус схожий на укус бджоли – неприємний, але не загрозливий.

Вовчий павук
Вовчий павук зі здобиччю

Павук-вовк — характеристики

  • Масивне тіло з довгими лапами
  • Коричнево-сіре забарвлення з характерним малюнком
  • Зустрічається на землі (асфальті, підлозі), а не в павутині
Павук-вовк полює на шкідливих комах
Павук виглядає загрозливо

Павук розбурхав українців

В коментарях жителі Кіровоградської області пишуть, що нерідко зустрічають цих павуків. Для декого вони навіть стали домашніми улюбленцями. Проте арахнофоби (люди, що панічно бояться павуків) з іронією пишуть, що готові переїхати, аби не зустрітися з павуком-вовком. Ось деякі з коментарів:

  • У мене такі у дворі розвелися. Все подвір'я у їхніх норах
  • Село Підгайці. Їх повно, бігають ловлять шкідників на грядках. Я їх поважаю
  • В Петрові таких купа. Ми вже до них звикли, вони наші хатні улюбленці
  • Ось таке в мене по хаті бігало
  • Збираю речі
  • Я б вже переїздила
  • Я їду там де їх точно немає це Антарктида
  • Я вже не раз їх бачила. Ці павуки ніякої шкоди не роблять. Шахеди й ракети страшніше

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці вересня в Україні з'явився павук-ерезус, якого в народі називають "сонечком".

