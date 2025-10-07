Може вкусити. В одній із областей помітили страхітливого павука-вовка (фото)

Для багатьох павук виглядає відразливо, але він не такий страшний, як здається

Величезний павук-вовк потрапив на фото у селі Миколаївка Кропивницького району Кіровоградської області. Хижак виглядає страхітливо, але на відміну від деяких своїх родичів, що несуть загрозу, практично безпечний.

Фото павука-вовка (родина Lycosidae), що помітили на Кіровоградщині показав один з місцевих Telegram-каналів. Великий павук багатьох налякав. Попри свій загрозливий вигляд він дуже рідко кусає людей та знищує надокучливих шкідників.

Вовчий павук розмножився на Кіровоградщині

Для людини вони безпечні, хоч і виглядають як істота з пекла. Арахнофоби, ви ще тут чи вже речі збираєте, — підписали фото

Вовчий павук не ворог, а помічник

Цих павуків нерідко можна побачити в Україні восени, коли стає менше рослинності. Вони цікаві тим, що не плетуть павутину для полювання, а активно переслідують свою здобич — комах-шкідників, які надокучають людям.

Влітку цих павуків бачили у Дніпрі

Небезпека для людини

Людину він може вкусити лише у випадку крайньої загрози. Хоча павуки-вовки отруйні, вони не несуть серйозної загрози для людини. Їхній укус схожий на укус бджоли – неприємний, але не загрозливий.

Вовчий павук зі здобиччю

Павук-вовк — характеристики

Масивне тіло з довгими лапами

Коричнево-сіре забарвлення з характерним малюнком

Зустрічається на землі (асфальті, підлозі), а не в павутині

Павук виглядає загрозливо

Павук розбурхав українців

В коментарях жителі Кіровоградської області пишуть, що нерідко зустрічають цих павуків. Для декого вони навіть стали домашніми улюбленцями. Проте арахнофоби (люди, що панічно бояться павуків) з іронією пишуть, що готові переїхати, аби не зустрітися з павуком-вовком. Ось деякі з коментарів:

У мене такі у дворі розвелися. Все подвір'я у їхніх норах

Село Підгайці. Їх повно, бігають ловлять шкідників на грядках. Я їх поважаю

В Петрові таких купа. Ми вже до них звикли, вони наші хатні улюбленці

Ось таке в мене по хаті бігало

Збираю речі

Я б вже переїздила

Я їду там де їх точно немає це Антарктида

Я вже не раз їх бачила. Ці павуки ніякої шкоди не роблять. Шахеди й ракети страшніше

