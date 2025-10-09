Рус

В Україні нашестя отруйних павуків? Арахнолог розкрила правду про їх лякаючу активність

Тетяна Крутякова
Новина оновлена 09 жовтня 2025, 13:54
Павук-вовк. Фото Колаж "Телеграфу"

Науковиця Іосипчук розповіла, чи загрожує їх активність людині

В Україні дедалі частіше помічають страхітливих павуків, які лякають населення. У мережі вже говорять про справжнє нашестя. Однак виникає питання: чи можуть ці павуки становити загрозу для людей і наскільки насправді вони поширені.

Що треба знати:

  • Як виглядають павуки, якими усіх лякають
  • Чи мешкає в Україні справжній отруйний тарантул
  • Чи можуть вони вкусити людину

Відповідні питання "Телеграф" поставив арахнологу, доктору філософії та співробітнику Херсонського державного університету Анастасії Іосипчук. За її словами, на фото та відео здебільшого павуки-вовки, а вони звичне діло для України. Їх досить часто можна побачити навіть у містах.

Науковиця проаналізувала наведені відео павуків, яких помітили в Україні, та розповіла, що це — тарантул та павук-вовк. Обидва види часто зустрічаються на території нашої держави. Їх активність восени цілком нормальна, адже павуки готуються до зими.

"Це Lycosidae — павуки-вовки, живуть у норах. Другий — тарантул", — каже арахнолог, коментуючи фото.

Павук-вовк — характеристики

  • Масивне тіло з довгими лапами
  • Коричнево-сіре забарвлення з характерним малюнком
  • Зустрічається на землі (асфальті, підлозі), а не в павутині
Павук-вовк
Павук-вовк

Зауважимо, що справжній тарантул роду Theraphosidae в Україні не мешкає, саме він є отруйним та небезпечним. Зазвичай зустрічається саме у тропіках. А от більшість тарантулів в Україні — це павуки-вовки. Особливість цих видів полягає в тому, що живуть вони в норах, а не будують звичні павутини. Окрім того, самка певний період часу носить на собі павучат.

Павук-вовк з дитинчатами
Павук-вовк з дитинчатами

Виглядає це досить ефектно, адже якщо її зачепити, то ці павучата падають та розбігаються у різні сторони. Для людей вони та дорослі особини в Україні не становлять загрози. Хоча павуки-вовки отруйні. Проте їхній укус схожий на укус бджоли – неприємний, але не загрозливий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні нещодавно побачили незвичайного павука. Йдеться про павука-ерезуса.

