В Україні нашестя отруйних павуків? Арахнолог розкрила правду про їх лякаючу активність

Науковиця Іосипчук розповіла, чи загрожує їх активність людині

В Україні дедалі частіше помічають страхітливих павуків, які лякають населення. У мережі вже говорять про справжнє нашестя. Однак виникає питання: чи можуть ці павуки становити загрозу для людей і наскільки насправді вони поширені.

Що треба знати:

Як виглядають павуки, якими усіх лякають

Чи мешкає в Україні справжній отруйний тарантул

Чи можуть вони вкусити людину

Відповідні питання "Телеграф" поставив арахнологу, доктору філософії та співробітнику Херсонського державного університету Анастасії Іосипчук. За її словами, на фото та відео здебільшого павуки-вовки, а вони звичне діло для України. Їх досить часто можна побачити навіть у містах.

Науковиця проаналізувала наведені відео павуків, яких помітили в Україні, та розповіла, що це — тарантул та павук-вовк. Обидва види часто зустрічаються на території нашої держави. Їх активність восени цілком нормальна, адже павуки готуються до зими.

"Це Lycosidae — павуки-вовки, живуть у норах. Другий — тарантул", — каже арахнолог, коментуючи фото.

Павук-вовк — характеристики

Масивне тіло з довгими лапами

Коричнево-сіре забарвлення з характерним малюнком

Зустрічається на землі (асфальті, підлозі), а не в павутині

Зауважимо, що справжній тарантул роду Theraphosidae в Україні не мешкає, саме він є отруйним та небезпечним. Зазвичай зустрічається саме у тропіках. А от більшість тарантулів в Україні — це павуки-вовки. Особливість цих видів полягає в тому, що живуть вони в норах, а не будують звичні павутини. Окрім того, самка певний період часу носить на собі павучат.

Павук-вовк з дитинчатами

Виглядає це досить ефектно, адже якщо її зачепити, то ці павучата падають та розбігаються у різні сторони. Для людей вони та дорослі особини в Україні не становлять загрози. Хоча павуки-вовки отруйні. Проте їхній укус схожий на укус бджоли – неприємний, але не загрозливий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні нещодавно побачили незвичайного павука. Йдеться про павука-ерезуса.