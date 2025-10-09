В Україні нашестя отруйних павуків? Арахнолог розкрила правду про їх лякаючу активність
Науковиця Іосипчук розповіла, чи загрожує їх активність людині
В Україні дедалі частіше помічають страхітливих павуків, які лякають населення. У мережі вже говорять про справжнє нашестя. Однак виникає питання: чи можуть ці павуки становити загрозу для людей і наскільки насправді вони поширені.
Що треба знати:
- Як виглядають павуки, якими усіх лякають
- Чи мешкає в Україні справжній отруйний тарантул
- Чи можуть вони вкусити людину
Відповідні питання "Телеграф" поставив арахнологу, доктору філософії та співробітнику Херсонського державного університету Анастасії Іосипчук. За її словами, на фото та відео здебільшого павуки-вовки, а вони звичне діло для України. Їх досить часто можна побачити навіть у містах.
Науковиця проаналізувала наведені відео павуків, яких помітили в Україні, та розповіла, що це — тарантул та павук-вовк. Обидва види часто зустрічаються на території нашої держави. Їх активність восени цілком нормальна, адже павуки готуються до зими.
"Це Lycosidae — павуки-вовки, живуть у норах. Другий — тарантул", — каже арахнолог, коментуючи фото.
Павук-вовк — характеристики
- Масивне тіло з довгими лапами
- Коричнево-сіре забарвлення з характерним малюнком
- Зустрічається на землі (асфальті, підлозі), а не в павутині
Зауважимо, що справжній тарантул роду Theraphosidae в Україні не мешкає, саме він є отруйним та небезпечним. Зазвичай зустрічається саме у тропіках. А от більшість тарантулів в Україні — це павуки-вовки. Особливість цих видів полягає в тому, що живуть вони в норах, а не будують звичні павутини. Окрім того, самка певний період часу носить на собі павучат.
Виглядає це досить ефектно, адже якщо її зачепити, то ці павучата падають та розбігаються у різні сторони. Для людей вони та дорослі особини в Україні не становлять загрози. Хоча павуки-вовки отруйні. Проте їхній укус схожий на укус бджоли – неприємний, але не загрозливий.
