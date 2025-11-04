Майже два кілометри завдовжки: як виглядав найдовший пасажирський поїзд у світі (фото)

Цей поїзд був занесений до Книги рекордів Гіннеса

Швейцарський пасажирський поїзд, що складається з сотні вагонів, був визнаний найдовшим у світі. Щоправда, він не здійснює регулярних рейсів, у 2022 році склад пройшов через Альпи, щоб встановити світовий рекорд.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядав поїзд і чим він був особливий. Ми дізналися цікаві факти.

У жовтні 2022 року швейцарська компанія Rhaetian Railway офіційно встановила світовий рекорд. Її пасажирський потяг, що складався з 4 локомотивів та 100 вагонів, загальною довжиною 1 910 метрів був занесений до Книги рекордів Гіннесса.

Склад вирушив зі станції Preda і пройшов маршрутом лінії Альбула/Берніна, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і завершив свій шлях на станції Bergün. Потяг пройшов через 22 тунелі та 48 мостів, у тому числі величний віадук Ландвассер — найкрасивішу архітектурну споруду цієї гірської траси.

Вага поїзда склала 3 тисячі тонн, ним керували сім машиністів і 21 технік, які через військові телефони погоджували прискорення та гальмування цього гігантського складу, щоб він пройшов весь шлях довжиною понад годину зі швидкістю близько 30–35 км/год.

Щоб побачити проїзд найдовшого пасажирського поїзда у світі на величезному екрані, встановленого поза Bergün, близько 3 тисяч людей заплатили величезні гроші.

