Все через помилку машиніста? Що зараз відбувається на місці зіткнення поїздів у Словаччині (фото, відео)

У п'ятницю, 13 жовтня, у Словаччині зіштовхнулось два швидкісні поїзди. У мережі вже показали фото та відео з місця подій. Кількість постраждалих постійно росте.

Що треба знати:

Постраждало внаслідок зіткнення понад 100 людей

Аварія сталась ймовірніше через помилку машиніста

Роботи на місці зіткнення тривають з самого ранку

Як повідомив міністр внутрішніх справ Матуш Сутай Есток, передає словацьке агентство TASR, аварія сталась уранці 13 жовтня. Два поїзди зіштовхнулись в районі словацького села Яблунов-над-Турньоу. Поранення отримало приблизно 100 людей.

Багато постраждалих внаслідок зіткнення поїздів у Словаччині

Деякі вагони скотились в кювет

Рух поїздів на цій ділянці був повністю зупинений з 10:15 за місцевим часом. Зіткнулися експреси R 913 та R 914, що курсували за маршрутами Зволен – Кошице та Кошице – Зволен.

Ділянка, де сталось зіткнення

Двоє поранених перебувають у важкому стані. Загиблих унаслідок аварії, попередньо, немає. За словами Естока, аварія ймовірніше сталась через людську помилку: один із машиністів поїзда, схоже, не поступився дорогою іншому.

Рятувальники на місці зіткнення поїзді у Словаччині

Наслідки зіткнення поїздів у Словаччині

Один з поїздів після зіткнення

"Зараз я не хочу спекулювати щодо причин, але, за попередньою інформацією, це була не системна помилка, а людська. Схоже, один із машиністів поїзда припустився помилки й, ймовірно, не поступився дорогою іншому поїзду, але це лише попередня версія", — сказав Сутай Есток.

Відомо, що наразі трьох людей рятувальники намагаються деблокувати з-під уламків. Офіційно причина аварія не оголошувалась. Однак на фото з мережі видно, що поїзди після зіткнення розкидало у різні сторони. На місці працює багато рятувальники, підключили навіть гелікоптер.

