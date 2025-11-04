Почти два километра в длину: как выглядел самый длинный пассажирский поезд в мире (фото)

Этот поезд был занесен в Книгу рекордов Гиннеса

Швейцарский пассажирский поезд, состоящий из сотни вагонов, был признан самым длинным в мире. Правда, он не совершает регулярных рейсов, в 2022 году состав прошел через Альпы, чтобы установить мировой рекорд.

"Телеграф" решил узнать, как выглядел поезд и чем он был особенный. Мы узнали интересные факты.

В октябре 2022 года швейцарская компания Rhaetian Railway официально установила мировой рекорд. Ее пассажирский поезд, состоящий из 4 локомотивом и 100 вагонов, общей длиной 1 910 метров был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Состав отправился со станции Preda и прошел по маршруту линии Альбула/Бернина, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и завершил свой путь на станции Bergün. Поезд прошел через 22 туннеля и 48 мостов, в том числе величественный виадук Ландвассер — самое красивое архитектурное сооружение этой горной трассы.

Вес поезда составил 3 тысячи тонн, им управляли семь машинистов и 21 техник, которые по военным телефонам согласовывали ускорение и торможение этого гигантского состава, чтобы он прошел весь путь длиной более часа со скоростью около 30–35 км/ч.

Чтобы увидеть проезд самого длинного пассажирского поезда в мире на огромном экране, установленного за пределами Bergün, около 3 тысяч людей заплатили огромные деньги.

