Столик на верхній полиці і не тільки. Як виглядають нові плацкарти та на якому напрямку вони є (відео)

Тут є кондиціонери, вакуумні туалети та сповивальні столики

У мережі українка показала нові плацкартні вагони в поїзді "Укрзалізниці". Вони мають не тільки зручні сходини на верхню полицю, а й столик та розетки.

Відповідне відео завірусилось у ТікТок. За словами авторки, ці вагони є на напрямку 22/21-104/103 Львів – Харків, Краматорськ. Всього до цього поїзда приєднано шість нових вагонів.

На відео дівчина показує, що самі полиці змінили колір з синього та бордового на бежевий. З'явились спеціальні сходинки, щоб залізти на верхню полицю. Там є не тільки простір, щоб сісти, вирівнявши спину, а й столик. Він невеликий, але поставити на нього склянку з чаєм можна. Також є розетки біля кожної полиці та індивідуальне світло.

Новий плацкарт УЗ

Є розетки та столики на верхніх полицях

Як виглядає туалет в новому плацкарті

Однак такі зручності не доступні для бокових полиць, адже там зверху немає столика. Туалет у вагоні також змінився. Його зробили більш просторим, додали зручний кран та пофарбували. У коментарях авторка відео зазначила, що квитки на такий поїзд дорожчі за звичайні. Подорож в одну сторону коштує десь 600 грн.

Користувачі в мережі раділи новим вагонам, адже деякі старі плацкарти в досить поганому стані. Хтось навіть писав, що нові вагони треба додати й на інші напрямки, аби подорожі були комфортними.

