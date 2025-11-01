Їхав святкувати Геловін? Українців вразив поїзд-привид "із потойбіччя"

Він їхав ніби сам собою

В мережі показали тепловоз-привид. Видовище дуже потрапляє в настрій Геловіну, що відзначався в ніч на 1 листопада.

Відео "тепловозу з потойбічного світу" в TikTok опублікував користувач з ніком olezhan4ik28. Тепловоз, здається, їхав без машиніста. Крім того, його фарбування тьмяне та місцями стерлося, через що тепловоз виглядає дуже старим та "втомленим".

Тепловоз-привид вразив користувачів. Вони залишили чимало коментарів під відео. Зазначають, що в ньому не видно машиніста, пишуть, що він ніби "з пекла". Ось деякі з коментарів:

Там немає водія

Він ніби виїхав із СРСР через портал

Це ніби поїзд привид якийсь

Поїзд з пекла

Проте інші коментатори пояснили, що цей поїзд, можливо працює на шахті чи заводі, тому він такий брудний. Також звернули увагу на ходову — і дійсно, низ тепловоза виглядає значно краще. Крім того вікна настільки чисті, що багатьом здалося, що скла просто немає.

