Подорож з дітьми потягом: як не зійти з рейок. Лайфхаки для батьків (фото, відео)

Як зробити мандрівку з дітьми приємною: поради, правила та нові ініціативи Укрзалізниці

Мандрівка з дітьми може стати випробуванням. За правилами Укрзалізниці, одну дитину віком до 6 років людина може везти з собою без надання окремого місця. Та що робити, якщо подорож тривала чи очікуються пересадки?

"Телеграф" зібрав основне, що треба знати, мандруючи Україною та за кордон з дітьми потягом. Ці лайфхаки допоможуть зробити подорож комфортнішою.

У потязі з дітьми: хто їде безплатно, а кому потрібен квиток

Безплатно можуть їхати діти до 6 років, якщо не займають окремого місця. На одній поличці з дорослим може їхати лише одна дитина до 6 років. Якщо з дорослим їдуть дві дитини до 6 років, на другу потрібно купувати дитячий квиток.

Важливо, що діти від 6 до 14 років їдуть за дитячим квитком (75% від повної вартості). Щоб здійснити посадку у вагон потрібен буде документ, що підтверджує вік. Діти до 14 років не можуть подорожувати без супроводу дорослого. У різних країнах вікові межі безплатного проїзду відрізняються (наприклад, у Молдові — до 5 років).

Дитячі вагони не для всіх

"Укрзалізниця" має дитячі купейні вагони для сімей із дітьми 0–8 років (допускаються діти лише до 14 років). В Україні курсує 8 таких вагонів, є вони і в деяких потягах міжнародного сполучення. Квитки доступні тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці, де вагон має позначку "Дитячий". Дорослому без дитини можуть відмовити у посадці в такий вагон. Серед його принад — розмальовки, дитячі сидіння для унітазів, бізіборди на стінах, спеціальні бортики, щоб діти не падали з верхніх полиць тощо. Якщо ви їдете не дитячим вагоном — у провідника є спеціальні віжки для захисту дітей від падіння.

Якщо з дітьми потрібно чекати на вокзалі

Щоб дістатись з одного міста України в інше, часто потрібно їхати з пересадками. У великих точках пасажиропотоку, Укрзалізниця та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) мають спеціальні локації "Спільно". Вони діють на залізничному вокзалі Києва, Харкова, Львова, Дніпра та Одеси. Тут безкоштовно діти можуть побавитися іграшками, настільними іграми, розмальовками та навіть полазити в справжньому потягу чи пограти у футбол. Поки діти розважаються, дорослі можуть отримати консультації з медичних питань, іншу допомогу та щонайменше зарядити гаджети.

Дитяча точка "Спільно" у Дніпрі

Київська дитяча точка "Спільно" Iron Land — найбільша, в ній не тільки можна займатися спортом, а й відвідати музей науки з цікавими залізничними експонатами від Малої академії наук. Є там і кімнати для матерів з немовлятами.

Iron Land — найбільша дитяча точка «Спільно» на головному вокзалі країни Iron Land в Києві - шанс побачити "Тарпан" зсередини

"Паспорт мандрівника": новий проєкт "Укрзалізниці" для маленьких дослідників

"Паспорт мандрівника" — це нова ініціатива, створена спеціально для дітей, які подорожують Україною потягами. Під час кожної подорожі юні пасажири можуть збирати унікальні штампи у своєму паспорті — символи міст і станцій, які вони відвідали. Щоб отримати "паспорт мандрівника", потрібно звернутися до вокзального помічника ("янгола") на одному з п’яти опорних вокзалів — у Києві, Львові, Одесі, Харкові або Вінниці. Коли дитина збере 15 штампів, вона зможе отримати подарунок від Укрзалізниці, а також обмінювати частину штампів на цікаві бонуси.

