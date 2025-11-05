Ваші пращури могли бути іноземцями, які приєдналися до козаків, якщо у вас таке прізвище (список)

Запорізька Січ об’єднала безліч націй та народностей

Українські козаки увійшли не лише до української, а й до світової історії, — і відомий факт, що серед них були не лише ті, хто народився на території сучасної України, а й іноземці. У ті часи було сформовано безліч українських прізвищ, і це не могло залишити свій слід у них.

Так, деякі сучасні українські прізвища можуть казати, що ваш предок міг бути іноземцем, який вступив до лав українських козаків. Про це йдеться у статті, опублікованій на сайті студентського Братства козацького бойового звичаю на базі Києво-Могилянської академії "Спас".

Про те, що Запорізька Січ була міжнародною, мала широкі міжнародні зв’язки та об’єднувала представників різних націй та народностей, кажуть такі прізвища як:

Лях;

Полулях;

Гуржій;

Сербин;

Литвин;

Вірменко;

Циганенко;

Турчин;

Гуцул тощо.

Довідка. Прізвища почали фігурувати в українських документах у 14-15 століттях, і тоді їх мали представники тогочасної громадської верхівки. Переважна більшість населення України отримали прізвища лише після того, як у 1632 році священики почали вести метрики новонароджених, одружених і померлих парафіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища носять в Україні люди, чиї предки були справжніми багатіями.