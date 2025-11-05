Ваши предки могли быть иностранцами, примкнувшим к козакам, если у вас такая фамилия (список)

Запорожская Сечь объединила множество наций и народностей

Украинские козаки вошли не только в украинскую, но и в мировую историю, — и известный факт, что среди них были не только те, кто родился на территории современной Украины, но и иностранцы. В те времена было сформировано великое множество украинских фамилий, и это не могло оставить свой след в них.

Так, некоторые современные украинские фамилии могут говорить, что ваш предок мог быть иноземцем, который вступил в ряды украинских козаков. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте студенческого Братства козацкого боевого обычая на базе Киево-Могилянской академии "Спас".

О том, что Запорожская Сечь была интернациональной, имела широкие международные связи и объединяла представителей разных наций и народностей, говорят такие фамилии как:

Лях;

Полулях;

Гуржій;

Сербин;

Литвин;

Вірменко;

Циганенко;

Турчин;

Гуцул, и др.

Справка. Фамилии начали фигурировать в украинских документах в 14-15 столетиях, и тогда они были у представителей тогдашней общественной верхушки. Подавляющее же большинство населения Украины получили фамилии уже только после того, как в 1632 году священники начали вести метрики новорождённых, женатых и умерших прихожан.

