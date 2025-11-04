Найкоротше і найпотужніше: як звучить кумедне українське прізвище з однієї літери

Усі носії проживають в одній області

Серед незвичайних українських прізвищ є те, що складається лише з однієї літери. Втім, і носіїв цього родового імені в країні не так уже й багато.

Йдеться про прізвище Є. Про це повідомляється на сайті "Рідні", на якому розповідають про походження прізвищ та вказано інформацію про українські імена.

Зазначається, що носіїв прізвища Є в Україні лише три. Усі вони мешкають на території Дніпропетровської області.

На карті вказано, що одна людина з прізвищем Є проживає у Кам’янському, а ще дві — у Солонянському районі.

В Україні живуть люди з найкоротшим прізвищем — Є. Карта: "Рідні"

Варто додати, що, за інформацією з відкритих джерел, прізвище Є має китайське походження. Одні з найвідоміших носіїв: шахіст Є Жунгуан, шахіст і шаховий тренер Є Цзянчуань, плавчиня та олімпійська чемпіонка Є Шівень.

Цікавий факт:

Ім’я та прізвище одного українця з Тернополя загалом становлять понад сто літер — Бронівогнєволодислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренкліменжильєнко-Громінревінградинтеменко Миколайович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі обговорюють кумедне українське прізвище.