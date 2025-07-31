На Закарпатті чоловік упіймав золоту рибку: величезний трофей здивував українців (фото)

Кажуть, що така риба приносить удачу

На популярній рибальській локації — на озері Лагуна в Закарпатській області — зловили справжню окрасу водойми — японського коропа кої. Славик Станкович похизувався величезною рибою, яка, попри свої стандартні невеликі розміри, здивувала українців.

Такий допис він опублікував у Facebook-спільноті "Озеро Лагуна (Рибалка на Закарпатті)". Важить цей "золотий" трофей 9,5 кг.

Чоловік похизувався унікальною рибою Чоловік похизувався унікальною рибою

"Озеро Лагуна!!! Приходьте загадувати бажання!", — написали адміністратори спільноти.

Знайти "рибну" локацію можна в селі Верхній Коропець, що на Закарпатті.

Що відомо про цього коропа

Золотий короп кої або парчевий короп — не просто красива риба. Це — декоративна форма одомашненого сазана, яка вважається символом любові, дружби та витривалості в японській культурі. Назва "кої" співзвучна з японським словом, що означає "любов".

Золотий короп кої

У Японії ці риби традиційно прикрашають сади, парки та храми, а також є центральним символом свята хлопчиків "Коїноборі". Завдяки багатовіковій селекції, кої мають десятки порід із різноманітними візерунками та кольорами — від класичного білого з червоними плямами до чорних із золотистим блиском.

Серед унікальних особливостей — здатність риб розпізнавати господаря, брати корм з рук і навіть піддаватись найпростішому дресируванню. У природних умовах деякі з них можуть жити понад 50 років.

Середня довжина кої у ставках зазвичай становить 50-70 см, а вага — близько 6 кг, хоча окремі особини можуть виростати до метра. Ці риби мають велике видовжене тіло, широку голову (особливо у самок), сильний хвостовий плавець і добре розвинені пропорційні плавці, що забезпечує їм маневреність у воді. Їхнє яскраве та різноманітне забарвлення залежить не лише від породи, а й від умов утримання — якості води, світла й корму. Сьогодні існує понад 80 колірних варіацій такого коропа.

Розведення кої в Україні стає дедалі популярнішим, і вилов такої риби в відкритій водоймі — рідкісна й захоплююча подія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у водоймі Житомирщини місцевий рибалка впіймав справжній трофей — коропа вагою 7,5 кг. Рибину зловили на традиційну українську приманку — макуху, зроблену з пресованого соняшникового жому.