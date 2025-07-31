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На Закарпатті чоловік упіймав золоту рибку: величезний трофей здивував українців (фото)

Автор
Марта Іваненко
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Автор
Українець похизувався величезною "золотою рибкою"
Українець похизувався величезною "золотою рибкою". Фото Колаж "Телеграфу"

Кажуть, що така риба приносить удачу

На популярній рибальській локації — на озері Лагуна в Закарпатській області — зловили справжню окрасу водойми — японського коропа кої. Славик Станкович похизувався величезною рибою, яка, попри свої стандартні невеликі розміри, здивувала українців.

Такий допис він опублікував у Facebook-спільноті "Озеро Лагуна (Рибалка на Закарпатті)". Важить цей "золотий" трофей 9,5 кг.

Чоловік похизувався унікальною рибою
Чоловік похизувався унікальною рибою
Чоловік похизувався унікальною рибою
Чоловік похизувався унікальною рибою

"Озеро Лагуна!!! Приходьте загадувати бажання!", — написали адміністратори спільноти.

Знайти "рибну" локацію можна в селі Верхній Коропець, що на Закарпатті.

Що відомо про цього коропа

Золотий короп кої або парчевий короп — не просто красива риба. Це — декоративна форма одомашненого сазана, яка вважається символом любові, дружби та витривалості в японській культурі. Назва "кої" співзвучна з японським словом, що означає "любов".

Золотий короп кої
Золотий короп кої

У Японії ці риби традиційно прикрашають сади, парки та храми, а також є центральним символом свята хлопчиків "Коїноборі". Завдяки багатовіковій селекції, кої мають десятки порід із різноманітними візерунками та кольорами — від класичного білого з червоними плямами до чорних із золотистим блиском.

Серед унікальних особливостей — здатність риб розпізнавати господаря, брати корм з рук і навіть піддаватись найпростішому дресируванню. У природних умовах деякі з них можуть жити понад 50 років.

Середня довжина кої у ставках зазвичай становить 50-70 см, а вага — близько 6 кг, хоча окремі особини можуть виростати до метра. Ці риби мають велике видовжене тіло, широку голову (особливо у самок), сильний хвостовий плавець і добре розвинені пропорційні плавці, що забезпечує їм маневреність у воді. Їхнє яскраве та різноманітне забарвлення залежить не лише від породи, а й від умов утримання — якості води, світла й корму. Сьогодні існує понад 80 колірних варіацій такого коропа.

Розведення кої в Україні стає дедалі популярнішим, і вилов такої риби в відкритій водоймі — рідкісна й захоплююча подія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у водоймі Житомирщини місцевий рибалка впіймав справжній трофей — коропа вагою 7,5 кг. Рибину зловили на традиційну українську приманку — макуху, зроблену з пресованого соняшникового жому.

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#Риба #Закарпатська область #Риболовля