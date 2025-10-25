Їсть кажанів та зимує в Україні. У Дніпрі побачили унікального птаха (фото)

Цей вид під охороною Бернської конвенції

В Україні мешкає чимало унікальних та рідкісних птахів. Так, нещодавно у Дніпрі побачили чорну синицю.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Зазначається, що цей рідкісний птах може полювати на кажанів.

На фото видно, що синиця має унікальне чорне оперення, завдяки якому виглядає досить незвично. Однак не тільки колір пір'я — особливість птаха, адже її уподобання в їжі досить специфічні. Чорна синиця не поїдає м'ясо кажанів, вона виїдає лише їх мозок. Також може їсти комах, насіння та залишки їжі.

Синиця чорна

Синиця чорна

Зауважимо, що синиця чорна — моногамна, під охороною Бернської конвенції. Їй загрожує знищення лісів, пестициди та втручання людини.

Для довідки

Синиця чорна — це невеликий птах родини синицевих. В Україні осілий, кочовий, зимуючий вид. Зустрічається в лісових районах Євразії, Алтайських гір та північно-західному Тунісі в Африці. В Україні гніздиться в лісовій і частково в лісостеповій смугах.

Синиця чорна

Синиця має невеликих розмірів, менша за горобця. Маса тіла 8—10 г, довжина близько 11 см. У дорослого птаха верх голови і горло чорні, з полиском; щоки, потилиця і шия з боків білі; спина оливково-сіра; поперек і надхвістя рудуваті; на чорних верхніх покривних перах крила дві білі поперечні смужки; низ білий, з вохристим відтінком; дзьоб чорний, лапи сірі. Від більшості синиць відрізняється білою потилицею та двома білими смужками на крилі.

