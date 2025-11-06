Сильно б’є по кишені? Українці підрахували, скільки витрачають на місяць за роботу новорічної гірлянди

Витрата електроенергії сильно залежить від кількох факторів

Напередодні Нового року багато хто прикрашає квартири та вікна гірляндами, створюючи в будинку атмосферу свята. Але чи думали ви, скільки електроенергії споживає святкова ілюмінація?

У соціальній мережі Threads підрахували, скільки світла "намотує" гірлянда в 9 Вт, якщо включати її щодня. Українці підрахували вартість видатків на місяць.

Скільки електроенергії "з’їдає" гірлянда

Новорічні гірлянди справді створюють у будинку атмосферу свята та затишку, але наскільки сильно вони б’ють по кишені? Українка розповіла, що щодня включає свою гірлянду на 5 годин і поцікавилася у користувачів, в яку суму за місяць їй обійдеться її робота.

Скільки на місяць коштуватиме робота новорічної гірлянди

У коментарях українці швидко підрахували: при потужності гірлянди 9 Вт, щоденній роботі по 5 годин та ціні електрики 4,32 грн за кВт, витрати на гірлянду становитимуть 5,83 грн на місяць (1.35 кВт).

Багато користувачів відзначили, що дуже часто користуються декоративним освітленням, тому що воно майже не з’їдає енергію.

Скільки електроенергії споживає гірлянда

Однак важливо враховувати, що витрата енергії гірлянди залежить від кількох факторів. Важливими є потужність ламп, тип освітлення та час роботи: LED-гірлянди споживають мінімальну кількість енергії, тоді як моделі з лампами розжарювання можуть з’їдати в кілька разів більше. Також на витрату впливають довжина гірлянди та кількість включених вогників.

