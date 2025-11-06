Обойдется в копеечку, а результат может разочаровать: какую искусственную елку лучше не покупать

"Снег" на такой елке может отслаиваться

С приближением Нового года многие задумываются о покупке искусственной елки. Заснеженные модели выглядят эффектно, однако есть нюансы, из-за которых такая покупка может быстро разочаровать.

В социальной сети Threads украинка спросила о недостатках заснеженной искусственной елки. И проблема может быть не только в "кусающейся" цене.

Заснеженная искусственная елочка действительно выглядит очень красиво, стильно и "дорого". Но не спешите делать выбор в пользу такой модели. Каждый раз при сборке и разборке елки с веток будет осыпаться искусственный "снег", оставляя белый налет на полу и руках. Уже через пару лет от сказочного эффекта может не остаться и следа.

По отзывам покупателей, такие елки быстро теряют привлекательность и надоедают. К тому же при неправильном хранении или некачественном производстве покрытие может отслаиваться и портить внешний вид дерева.

Более того, дешевые заснеженные елки нередко изготавливают из небезопасных материалов, которые способны выделять токсичные вещества при нагревании от гирлянд. Поэтому при выборе важно обращать внимание на качество напыления искусственного снега.

В Украине можно найти разнообразные модели заснеженных елок. Например, на "Розетке" стоимость такой модели, высотой от 1 метра, стартует от 1000 гривен.

В "Епицентре" некоторые варианты заснеженных искусственных елок, высотой 1,8-2 метров стоят от 1600 гривен.

На "Prom. ua" заснеженное новогоднее дерево высотой от 1,5 метров продают от 3600 гривен и выше.

