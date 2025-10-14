Що можна тицьнути в землю прямо зараз, щоб навесні у вас був гарний квітник

Цибулинні рослини коштують недорого і радуватимуть цвітінням з ранньої весни

Аж до настання стійких холодів у вас є час, щоб посадити квіти. Невибагливі, але дуже яскраві, ароматні та дивовижні — потрібно лише кілька кроків, щоб гарантувати повне захоплення ваших гостей та домочадців.

Що потрібно знати:

Цибулини потрібно брати лише у перевірених продавців

Посадка відбувається до настання стійких холодів

Заздалегідь знаючи терміни цвітіння, можна створювати чудові композиції, гарантуючи безперервне цвітіння з ранньої весни до глибокої осені

Найпростіші та найдоступніші квіти — тюльпани, гіацинти, мускарі, нарциси, крокуси та деякі інші, які садяться саме восени, оскільки їм необхідно для кращого цвітіння певний час провести в холоді.

Також зараз чудовий час, щоб посадити півонії та іриси.

Докладніше зупинимося саме на тюльпанах, без яких важко взагалі уявити собі весну. Багата кольорова гама, феєричні форми квітки, витонченість келиха – ця квітка не залишає байдужими нікого. А посадити їх у себе на ділянці — що може бути простіше, вам потрібно просто "тикнути" кілька цибулин.

Як посадити тюльпани або будь-які інші цибулинні:

Купити цибулини у надійного продавця, щоб не придбати заражений та слабкий посадковий матеріал. Підготувати клумбу: скопати землю, видалити бур’яни, удобрити мінеральними добривами, в жодному разі не використовувати свіжий гній і перегній . Це провокує гнилі. Будь-яку цибулину саджаємо на глибину трьох її діаметрів, а під саме денце бажано насипати жменю піску, тим самим забезпечивши дренаж.

