Перетворіть опале листя на добриво для грядок: що потрібно зробити в листопаді

Зібране в саду листя можна з користю утилізувати

Восени час не тільки збирати врожай і займатися посадкою культур на зиму, але й період, коли з дерев опадає листя. Це може стати справжньою проблемою, адже треба вирішити, що робити із цими відходами. Звичайно, листя можна просто зібрати і викинути на звалище, проте з нього також можна зробити добриво для саду та городу.

"Телеграф" розповідає, що робити з опалим листям і як його перетворити на натуральне добриво.

Що робити з опалим листям?

Перше, що треба пам’ятати, — листя в жодному разі не можна спалювати на своїй ділянці. Це не лише шкідливо, а й можна отримати штраф. Є спосіб безпечно його утилізувати — зробити компост або мульчу, пише Express.

Якщо зібрати листя в листопаді і залишити його перегнивати до наступної весни, ви отримаєте річний запас мульчі або компосту, який потім можна використовувати для удобрення ділянки, клумб або горщиків з квітами.

Все що вам знадобиться — це рукавички, граблі та старі компостні мішки. Зберіть опале листя в саду і на всій ділянці, щільно напхайте його у мішки, попередньо зробивши в них невеликі отвори для циркуляції повітря. Листя може бути вологим, але не мокрим.

Після цього, зібране в мішки листя залиште в затишному місці на ділянці, нехай розкладається. І можете забути про нього. Вже навесні ви отримаєте натуральний компост або мульчу з торішнього листя, які можна використовувати в господарстві.

