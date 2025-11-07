Превратите опавшие листья в удобрение для грядок: что нужно сделать в ноябре

Собранные в саду листья можно с пользой утилизировать

Осень время не только сбора урожая и посадки культур на зиму, но и период, когда с деревьев опадают листья. Это может стать настоящей проблемой, ведь нужно решить, что делать с этими отходами. Конечно, листья можно просто собрать и выбросить на свалку, однако из них также можно сделать удобрение для сада и огорода.

"Телеграф" рассказывает, что делать с опавшими листьями и как их превратить в натуральное удобрение.

Что делать с опавшими листьями?

Первое, что нужно помнить, — листья ни в коем случае нельзя сжигать на своем участке. Это не только вредно, но и можно получить штраф. Есть способ безопасно их утилизировать — сделать компост или мульчу, пишет Express.

Если собрать листья в ноябре и оставить их перегнивать до следующей весны, вы получите годовой запас мульчи или компоста, который потом можно использовать для удобрения участка, клумб или для горшков с цветами.

Все что вам понадобится — это перчатки, грабли и старые компостные мешки. Соберите опавшие листья в саду и на всем участке, плотно напихайте их в мешки, предварительно сделав в них небольшие отверстия для циркуляции воздуха. Листья могут быть влажными, но не мокрыми.

После этого, собранные в мешки листья оставьте в укромном месте на участке, пусть разлагаются, и забудьте о них. Уже весной вы получите натуральный компост или мульчу из прошлогодних листьев, которые можно использовать в хозяйстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем белить деревья осенью и как правильно это делать. Это нужно не для красоты, а для защиты.