Підготуйте не тільки насіння, а й попіл: як правильно садити часник на зиму і чим його удобрювати

Зараз саме час зайнятися посадкою часнику на зиму

Листопад — ідеальний час для посадки часнику на зиму, особливо, якщо немає сильних заморозків і ґрунт ще не встиг промерзнути. Для хорошого врожаю потрібно ретельно підготувати ділянку та внести добриво.

"Телеграф" розповідає, як правильно садити озимий часник та які нюанси варто врахувати перед тим, як посадити насіння.

Як правильно садити часник на зиму?

Перед посадкою часнику дуже важливо підготувати ділянку. Ґрунт потрібно не тільки перекопати, а й розрівняти граблями, щоб наситити повітрям — він має бути м’яким і податливим. Про це у своєму тік-ток відео розповіла досвідчена городниця Олеся Василівна.

За її словами, грядки потрібно зробити не надто глибокими – 8-10 см буде достатньо, а міжряддя – 20-25 см. Після цього в лунки потрібно внести добриво – спочатку суперфосфат та покращувач ґрунту "Аргумін", потім присипати все це золою. Якщо у вас чорнозем, то зверху рядів можна посипати ще й білим піском, так часнику краще прорости.

І тільки коли грядки готові, можна висаджувати часник. Найкраще брати великі зубчики, тоді й урожай буде більшим. Також варто робити відстань між саджанцями у кілька сантиметрів, щоб часнику було куди рости.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо білити дерева восени і як правильно це робити. Це необхідно не для краси, а для захисту саду.