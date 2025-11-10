Рус

Хлопець повірив у себе на чемпіонаті з бодибілдингу та став мемом: "Коли набрехав в резюме, але тебе прийняли"

Олена Руденко
Відкритий кубок України з бодибілдингу у Львові
Відкритий кубок України з бодибілдингу у Львові. Фото Колаж "Телеграф"

Чоловік підкорив багатьох своєю рішучістю

Учасник змагання бодибілдерів у Львові насмішив українців. Його тіло далеке від ідеалу, але впевненість на максимумі — він все ж вирішив спробувати.

Відео учасників змагання у TikTok опублікувала користувачка з ніком ariansssse. У коментарях повеселилися.

Відео зняте на відкритому чемпіонаті України, що проходив у Львові 9 листопада. Серед чоловіків з підтягнутими підкачаними тілами вирізняється учасник 227 — в нього доволі помітний животик та боки. Крім того, в чоловіка не помітно талії, "кубиків" пресу та накачаних біцепсів, але попри це він підкорив багатьох.

Учасник змагання бодибілдерів у Львові №227
Учасник 227

Чоловік не посоромився вийти на сцену поруч із майстрами, чим підкорив багатьох. Хоча фізична форма учасника 227 і не тягне на переможця, але він вже став зіркою. Його віра в себе викликала чимало жартів. Ось деякі з коментарів:

  • Коли набрехав в резюме на роботу, але тебе прийняли
  • Що то за качок такий дикий?
  • Кума підмінив
  • Коли ти син організатора
  • Людина за два місяці шаленої підготовки скинула зайві кг, вирішив спробувати. Є над чим працювати та вдосконалюватися, не будьте такі негативні, всі з чогось починали
  • Те ще скинув вагу це молодець, але я коли здав на права не побіг в формулі 1 брати участь
  • Чого такі злі, чувак топчик, вийшов — це його досягнення, 1010 за впевненість

