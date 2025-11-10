Хлопець повірив у себе на чемпіонаті з бодибілдингу та став мемом: "Коли набрехав в резюме, але тебе прийняли"

Чоловік підкорив багатьох своєю рішучістю

Учасник змагання бодибілдерів у Львові насмішив українців. Його тіло далеке від ідеалу, але впевненість на максимумі — він все ж вирішив спробувати.

Відео учасників змагання у TikTok опублікувала користувачка з ніком ariansssse. У коментарях повеселилися.

Відео зняте на відкритому чемпіонаті України, що проходив у Львові 9 листопада. Серед чоловіків з підтягнутими підкачаними тілами вирізняється учасник 227 — в нього доволі помітний животик та боки. Крім того, в чоловіка не помітно талії, "кубиків" пресу та накачаних біцепсів, але попри це він підкорив багатьох.

Учасник 227

Чоловік не посоромився вийти на сцену поруч із майстрами, чим підкорив багатьох. Хоча фізична форма учасника 227 і не тягне на переможця, але він вже став зіркою. Його віра в себе викликала чимало жартів. Ось деякі з коментарів:

Коли набрехав в резюме на роботу, але тебе прийняли

Що то за качок такий дикий?

Кума підмінив

Коли ти син організатора

Людина за два місяці шаленої підготовки скинула зайві кг, вирішив спробувати. Є над чим працювати та вдосконалюватися, не будьте такі негативні, всі з чогось починали

Те ще скинув вагу це молодець, але я коли здав на права не побіг в формулі 1 брати участь

Чого такі злі, чувак топчик, вийшов — це його досягнення, 1010 за впевненість

