У Львові пролунав скандал через російський реп на турнірі з бодибілдингу (відео)

Один з учасників виступав під російський реп

У Львові відбувся відкритий Кубок України з бодибілдингу. Під час змагань учасник із Дніпра виступав під російську пісню, що викликало обурення громадськості.

Всесвітня асоціація аматорського бодибілдингу Україна (WABBA Ukraine), під егідою якої проходив турнір, вибачилася перед громадськістю, а також ухвалила низку рішень, повідомляє пресслужба організації.

"Ми щиро шкодуємо, що попри всі наші цінності та усталені стандарти, у змагальному процесі допустили ситуацію, яка суперечить духу нашої федерації та моральним принципам українського суспільства", — йдеться у повідомленні WABBA Ukraine.

Повна заява WABBA Ukraine

Результати спортсмена, котрий вибрав російську пісню для свого виступу, були анульовані. Крім того, WABBA Ukraine офіційно внесла до свого регламенту заборону використання музичного супроводу мовою агресора в довільних програмах. Також Асоціація перед змаганнями перевірятиме музичний супровід усіх учасників.

Раніше Міжнародна федерація бодибілдингу (IFBB) підтвердила, що російські спортсмени виступатимуть на чемпіонаті Європи без обмежень. Іспанія, яка є господаркою турніру, не видала візи більшій частині російської делегації.