У Львові пролунав скандал через російський реп на турнірі з бодибілдингу (відео)
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Один з учасників виступав під російський реп
У Львові відбувся відкритий Кубок України з бодибілдингу. Під час змагань учасник із Дніпра виступав під російську пісню, що викликало обурення громадськості.
Всесвітня асоціація аматорського бодибілдингу Україна (WABBA Ukraine), під егідою якої проходив турнір, вибачилася перед громадськістю, а також ухвалила низку рішень, повідомляє пресслужба організації.
"Ми щиро шкодуємо, що попри всі наші цінності та усталені стандарти, у змагальному процесі допустили ситуацію, яка суперечить духу нашої федерації та моральним принципам українського суспільства", — йдеться у повідомленні WABBA Ukraine.
Результати спортсмена, котрий вибрав російську пісню для свого виступу, були анульовані. Крім того, WABBA Ukraine офіційно внесла до свого регламенту заборону використання музичного супроводу мовою агресора в довільних програмах. Також Асоціація перед змаганнями перевірятиме музичний супровід усіх учасників.
Раніше Міжнародна федерація бодибілдингу (IFBB) підтвердила, що російські спортсмени виступатимуть на чемпіонаті Європи без обмежень. Іспанія, яка є господаркою турніру, не видала візи більшій частині російської делегації.