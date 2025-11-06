"Сон за температури 40". Українці не можуть зупинитись робити меми про візит Джолі в Україну

З'явились нові деталі, як актриса потрапила на територію нашої держави

Візит голлівудської зірки Анджеліни Джолі в Україну надихнув українців на створення мемів. Окрім того, чутки, що охоронця актриси забрали в ТЦК та те, що її нібито теж там бачили, долили олії в вогонь жартів.

"Телеграф" зібрав найкращі меми про візит зірки в Україну. Зауважимо, що наразі офіційно цей факт не підтверджували, однак є фото Джолі в бронежилеті, які ймовірніше зроблені в Херсоні.

Однією з найяскравіших тем для жартів стало те, що охоронця зірки нібито забрали в ТЦК для уточнення даних. За інформацією джерел у Сухопутних військах, до центру комплектування потрапив один з водіїв кортежу — громадянин України, офіцер запасу. Чоловіка попросили проїхати до Південноукраїнського ТЦК та СП.

Анджеліна Джолі в Україні

Анджеліна Джолі в Україні

Згодом у мережі з'явилось відео, як нібито Джолі йде коридорами ТЦК. Тоді більшість вирішала, що актриса вирішила владнати ситуацію власноруч, однак за інформацію ТЦК вона просто відвідувала вбиральню.

Сам факт того, що в Україну приїхала Анджеліна Джолі і її бачили в ТЦК розвеселив українців, адже чимало людей писало, що це схоже на сон за високої температури. Тут же жартували, що якщо сказати на ВЛК, що бачив Джолі в ТЦК, тебе відправлять в психіатричну лікарню. Не оминули й тему того, що актриса зайшла в будівлю відомства, аби сходити в туалет.

Нові деталі візиту Джолі в Україну

Як пише Politico, Анджеліна Джолі перетнула український кордон пішки і не попереджала владу про візит. Окрім того, джерело підтвердило виданню, що під час візиту стався інцидент із представниками ТЦК, але "українська влада все ще намагається з’ясувати, що саме сталося".

Однак у Сухопутних військах ЗСУ сказали Politico, що не можуть підтвердити чи спростувати цю інформацію. Також звинуватили медіа в спотворенні деталей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці створили дотепні меми про "Зимову підтримку" від держави.