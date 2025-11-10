Парень поверил у себя на чемпионате по бодибилдингу и стал мемом: "Когда наврал в резюме, но тебя приняли"
Человек покорил многих своей решимостью
Участник соревнования бодибилдеров во Львове насмешил украинцев. Его тело далеко от идеала, но уверенность на максимуме – он все же решил попробовать.
Видео участников соревнования в TikTok опубликовала пользовательница с ником ariansssse. В комментариях повеселились.
Видео снято на открытом чемпионате Украины, проходившем во Львове 9 ноября. Среди мужчин с подтянутыми подкачанными телами отличается участник 227 — у него довольно заметный животик и бока. Кроме того, у мужчины не видно талии, "кубиков" пресса и накачанных бицепсов, но, несмотря на это, он покорил многих.
Мужчина не постеснялся выйти на сцену рядом с мастерами, чем покорил многих. Хотя физическая форма участника 227 и не тянет на победителя, но он уже стал звездой. Его вера в себя вызывала немало шуток. Вот некоторые из комментариев:
- Когда наврал в резюме на работу, но тебя приняли
- Что это за качок такой дикий?
- Кума подменял
- Когда ты сын организатора
- Мужчина за два месяца безумной подготовки сбросил лишние кг, решил попробовать. Есть над чем работать и совершенствоваться, не будьте такими негативными, все с чего-то начинали
- То что сбросил вес это молодец, но я когда сдал на права не побежал в формуле 1 участвовать
- Чего такие злые, чувак топчик, вышел — это его достижение, 10/10 за уверенность
