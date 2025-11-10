Парень поверил у себя на чемпионате по бодибилдингу и стал мемом: "Когда наврал в резюме, но тебя приняли"

Человек покорил многих своей решимостью

Участник соревнования бодибилдеров во Львове насмешил украинцев. Его тело далеко от идеала, но уверенность на максимуме – он все же решил попробовать.

Видео участников соревнования в TikTok опубликовала пользовательница с ником ariansssse. В комментариях повеселились.

Видео снято на открытом чемпионате Украины, проходившем во Львове 9 ноября. Среди мужчин с подтянутыми подкачанными телами отличается участник 227 — у него довольно заметный животик и бока. Кроме того, у мужчины не видно талии, "кубиков" пресса и накачанных бицепсов, но, несмотря на это, он покорил многих.

Участник 227

Мужчина не постеснялся выйти на сцену рядом с мастерами, чем покорил многих. Хотя физическая форма участника 227 и не тянет на победителя, но он уже стал звездой. Его вера в себя вызывала немало шуток. Вот некоторые из комментариев:

Когда наврал в резюме на работу, но тебя приняли

Что это за качок такой дикий?

Кума подменял

Когда ты сын организатора

Мужчина за два месяца безумной подготовки сбросил лишние кг, решил попробовать. Есть над чем работать и совершенствоваться, не будьте такими негативными, все с чего-то начинали

То что сбросил вес это молодец, но я когда сдал на права не побежал в формуле 1 участвовать

Чего такие злые, чувак топчик, вышел — это его достижение, 10/10 за уверенность

Как рассказывал "Телеграф", ранее в сети завирусилось смешное видео, где женщина показала, как ее муж разобрал пакет с покупками. Пользователи советуют вернуть его маме.