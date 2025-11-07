Не тіштеся теплом: Арктика вдарить по Україні морозними "сюрпризами" зими

На територію України можуть заходити потужні південні циклони

Ця зима в Україні може виявитися особливо небезпечною та не обійдеться без сильних снігопадів. Імовірно, найсуворішим місяцем стане лютий.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрДМІ) Віра Балабух.

Коли в Україні очікуються сильні снігопади

Останніми роками в Україні спостерігаються відносно теплі зими. Але це зовсім не означає, що не буде морозів та снігопадів. Україна перебуває в помірних широтах і відчуватиме вплив Арктики.

Яка буде зима 2026 в Україні

Очікується, що температура повітря буде вищою за середні багаторічні значення для цього періоду, а похолодання будуть короткочасними.

Але при просуванні арктичних повітряних мас до району Середземномор’я на територію України можуть заходити потужні південні циклони. Це призведе до ускладнення погодних умов: сильних снігопадів, хуртовин, поривчастого вітру, ожеледиці та налипання мокрого снігу. Найбільш суворим місяцем зими може бути лютий, що підтверджується позитивною аномалією опадів, які вже спостерігаються у південних та центральних областях країни.

