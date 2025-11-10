Сильні зливи та стрибки температури. Чого чекати від погоди в листопаді в Україні

На територію України суне циклон Niksala

Погода в Україні в другій декаді листопада також буде аномально теплою, як і перші дні місяця. Такі температурні показники спостерігатимуться через переважання південних та південно-західних вітрів, які приноситимуть тепле вологе повітря із Середземномор'я та країн Балканського півострова.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За прогнозами синоптика, на крайньому заході та півночі Європи очікується розвиток активних циклонів, які сприятимуть встановленню нестійкої погоди з рясними опадами, рвучким вітром та різкими перепадами атмосферного тиску.

На решті території регіону, в тому числі і в Україні, атмосферний тиск буде трохи вищим за норму, але при цьому час від часу також спостерігатимуться циклони та малорухливі атмосферні фронти. Температура в цілому очікується вище норми. Однак ближче до кінця другої декади почнеться поступове похолодання, яке пошириться зі Скандинавського півострова та Британських островів на південь та південний схід регіону.

На території України протягом наступних 10 днів спостерігатиметься аномально тепла погода внаслідок переважання південних та південно-західних вітрів. Вони принесуть тепле вологе повітря із Середземномор'я та країн Балканського півострова. Іноді циклони з південного заходу стануть причиною дощів, часом сильних, але в крайньому півдні можливі слабкі грози 11 листопада. Загалом переважатиме нестійкий, слабкий вітер та хмарна погода, тому можуть часто спостерігатися тумани, які подекуди суттєво погіршать дальність видимості до 100 – 200 метрів.

Яка температура очікується в другій декаді листопада в Україні

11 листопада у нічний час очікується +6…+13 °С, вдень ​​+8…+14 °С, на крайньому півдні та в Криму +15…+18 °С. У період з 12 по 14 листопада відбудеться короткочасне зниження температури на 2 – 4 градуси, тому вночі очікується +1…+6 °С, удень +7…+13 °С. Починаючи з 15 листопада, розподіл температури в Україні стане більш нерівномірним. У північних та північно-західних регіонах показники будуть близькими до норми та становитимуть уночі -3…+3 °С, удень близько +3…+8 °С. В інших областях температурне тло суттєво не зміниться.

Карта температурних аномалій демонструє, наскільки теплими не за сезоном прогнозуються найближчі дні практично по всій Європі. Тут різним кольором показана середня величина відхилення від норми °С:

Карта температур 11-20 листопада

Найтепліші дні будуть наприкінці другої декади – з 17 по 19 листопада включно. У цей період нова порція теплого повітря з півдня Європи забезпечить Україні температуру вночі близько +6…+13 °С, вдень повітря прогріється до +9…+15 °С, у південній частині та Криму часом очікується +14…+18 °С. Починаючи з 20 листопада через зміни синоптичних умов, відбудеться відчутне зниження як нічної, і денної температури до невеликих морозів. Найбільш дощовими за цей період виявляться 11 листопада, а також 18 – 19 листопада через атмосферні фронти з південного заходу Європи.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко, 11 листопада Україну накриє потужний циклон Niksala. Впродовж дня дощі йтимуть у більшості областей, разом із циклоном, рух нової дощової погоди — із південного заходу на північний схід України.

Україну накриє циклон 11 листопада

За даними порталу Ventusky, 11 листопада очікуються сильні дощі на всій території України, окрім західних областей. При цьому з 12 листопада почнеться незначне похолодання, яке буде відчутним в гірських регіонах — термометр покаже 1 градус тепла.

Карта опадів 11 листопада

Де будуть заморозки 11 листопада

Сильну зливу на 11 листопада також підтверджують прогнози Укргідрометцентру. Щоправда, дощі синоптики обіцяють на всій території країни. При цьому температура коливатиметься від +3 до +15 градусів.

Погода в Україні 11 листопада

