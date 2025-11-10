Заснували росіяни: яка історія села, де народився художник Іван Марчук (фото)

У Москалівці, де народився всесвітньо відомий художник Іван Марчук, існує кілька версій походження назви села

Москалівка на Тернопільщині здається звичайним селом, але саме тут народився всесвітньо відомий художник Іван Марчук. Його батьківщина відома своєю історією, музеєм митця та старовинною дерев’яною церквою XVIII століття.

Вперше про це село було згадано в 1582 році. "Телеграф" вирішив розповісти, що цікавого там можна подивитись.

Москалівка: село, яке подарувало світу Івана Марчука

Москалівка — село на Тернопільщині, що входить до Лановецької міської громади Кременецького району. Саме тут народився всесвітньо відомий художник Іван Марчук, який створив власний унікальний стиль живопису, отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка та став членом Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

Рідне село Івана Марчука на Тернопільщині

Походження назви

Існують кілька версій щодо походження назви села. За однією з них, назва пов’язана з прізвищем першого поселенця — легендарного Москаленка чи Москалевича. Інша версія пов’язує назву з терміном "москалі", яким називали солдатів Московського царства, а пізніше — Російської імперії. Є й припущення, що засновниками села були росіяни, яких українці в ті часи називали "москалями".

Історія села

Перші письмові згадки про Москалівку датуються XVI століттям. У 1582 році село згадується як маєток князя-воєводи Троцького, а в XIX столітті населений пункт відомий як Велика Москалівка. Довгий час село знаходилося на кордоні між Російською імперією та Австрією. У 1570 році Москалівка належала Степану Шумському, а в 1583 році — Івану Косинському.

Наприкінці XIX століття в селі налічувалося 148 будинків і приблизно 1020 мешканців. Тут діяли дерев’яна церква XVIII століття та парафіяльна школа, що працювала з 1850 року.

Дерев’яна церква у Москалівці

XX століття: зміна влади та війни

У 1917 році Москалівка увійшла до складу Української Народної Республіки, але після поразки національно-визвольних змагань потрапила під контроль Польської Республіки. На 1936 рік село входило до ґміни Білозірка Кременецького повіту.

У 1939 році село окупувала Червона Армія і встановила більшовицьку владу. У 1941 році в Москалівці створили колгосп "Заповіт Ілліча". Під час німецької окупації місцеві жителі приєднувалися до підпілля та згодом до лав УПА. Загалом 202 мешканці були примусово мобілізовані до Червоної Армії, з яких 104 загинули.

У 1934 році в селі сталася велика пожежа, яка знищила більшість будівель попередніх століть. У 1944 році більшовицькі війська знову встановили контроль над територією.

Сучасна Москалівка

З 24 серпня 1991 року село входить до складу незалежної України.

Економіка та соціальна сфера

Основу економіки села складає сільське господарство. Діють СПП "Агрофірма Збруч", ПСП "Вімо" та фермерські господарства, які займаються вирощуванням зернових та технічних культур.

У Москалівці функціонує загальноосвітня школа І–ІІ ступенів і комунальний дошкільний навчальний заклад "Сонечко". У 2010 році в приміщенні школи відкрито музей Івана Марчука — єдиний музей, присвячений всесвітньо визнаному художнику. Тут зберігаються понад 20 його картин, автографи, фотографії, особисті речі та матеріали про життя і творчість митця.

Музей художника Івана Марчука у рідному селі в Тернопільській області

Архітектура та пам’ятки

Дерев’яна церква Святого Великомученика Дмитра Солунського була зведена у 1750 році завдяки священику Григорію Радкевичу та місцевим парафіянам. Храм стоїть на кам’яному фундаменті, а в 1905 році тут встановили іконостас. Особливу цінність становить дзвіниця з дзвонами, один з яких виготовлено в 1932 році.

Дерев’яна церква Святого Великомученика Дмитра Солунського

Капличка у Москалівці

У селі є пам’ятник воїнам-односельцям, загиблим у німецько-радянській війні (1975, реконструйований 2002), братські могили воїнів УПА та радянських солдатів, а південніше — гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення "Зелена Криниця".

А ще воно зберігає будинок культури.

Будинок культури на батьківщині Івана Марчука

