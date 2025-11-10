Основали русские: какова история села, где родился художник Иван Марчук (фото)

В Москалевке, где родился всемирно известный художник Иван Марчук, существует несколько версий происхождения названия села

Москалевка в Тернопольской области кажется обычным селом, но именно здесь родился всемирно известный художник Иван Марчук. Его родина известна своей историей, музеем художника и старинной деревянной церковью XVIII века.

Впервые это село было упомянуто в 1582 году. "Телеграф" решил рассказать, что интересного там можно посмотреть.

Москалевка: село, подарившее миру Ивана Марчука

Москалевка — село в Тернопольской области, входящее в Лановецкую городскую общину Кременецкого района. Именно здесь родился всемирно известный художник Иван Марчук, создавший собственный уникальный стиль живописи, получивший Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко и ставший членом Золотой гильдии Римской академии современного искусства.

Родное село Ивана Марчука в Тернопольской области

Происхождение названия

Существует несколько версий происхождения названия села. По одной из них, название связано с фамилией первого поселенца — легендарного Москаленко или Москалевича. Другая версия связывает название с термином "москали", которым называли солдат Московского царства, а позже — Российской империи. Есть и предположение, что основателями села были русские, которых украинцы в те времена называли "москалями".

История села

Первые письменные упоминания о Москалевке датируются XVI веком. В 1582 году село упоминается как имение князя-воеводы Троцкого, а в XIX веке населенный пункт известен как Большая Москалевка. Долгое время село находилось на границе между Российской империей и Австрией. В 1570 году Москалевка принадлежала Степану Шумскому, а в 1583 году — Ивану Косинскому.

В конце XIX века в селе насчитывалось 148 домов и примерно 1020 жителей. Здесь действовали деревянная церковь XVIII века и приходская школа, работавшая с 1850 года.

Деревянная церковь в Москалевке

XX век: смена власти и войны

В 1917 году Москалевка вошла в состав Украинской Народной Республики, но после поражения национально-освободительной борьбы попала под контроль Польской Республики. В 1936 году село входило в гмину Белозерка Кременецкого уезда.

В 1939 году село оккупировала Красная Армия и установила большевистскую власть. В 1941 году в Москалевке создали колхоз "Завещание Ильича". Во время немецкой оккупации местные жители присоединялись к подполью, а затем к рядам УПА. В общей сложности 202 жителя были принудительно мобилизованы в Красную Армию, из которых 104 погибли.

В 1934 году в селе произошел большой пожар, который уничтожил большинство зданий предыдущих веков. В 1944 году большевистские войска вновь установили контроль над территорией.

Современная Москалевка

С 24 августа 1991 года село входит в состав независимой Украины.

Экономика и социальная сфера

Основу экономики села составляет сельское хозяйство. Действуют СПП "Агрофирма Збруч", ПСП "Вимо" и фермерские хозяйства, которые занимаются выращиванием зерновых и технических культур.

В Москалевке функционирует общеобразовательная школа I–II ступеней и коммунальное дошкольное учебное заведение "Солнышко". В 2010 году в помещении школы открыт музей Ивана Марчука — единственный музей, посвященный всемирно признанному художнику. Здесь хранятся более 20 его картин, автографы, фотографии, личные вещи и материалы о жизни и творчестве художника.

Музей художника Ивана Марчука в родном селе в Тернопольской области

Архитектура и достопримечательности

Деревянная церковь Святого Великомученика Дмитрия Солунского была построена в 1750 году благодаря священнику Григорию Радкевичу и местным прихожанам. Храм стоит на каменном фундаменте, а в 1905 году здесь установили иконостас. Особую ценность представляет колокольня с колоколами, один из которых изготовлен в 1932 году.

Деревянная церковь Святого Великомученика Дмитрия Солунского

Часовня в Москалевке

В селе есть памятник воинам-односельчанам, погибшим в немецко-советской войне (1975, реконструирован 2002), братские могилы воинов УПА и советских солдат, а южнее — гидрологическая памятка природы местного значения "Зеленая Криница".

А еще оно хранит здание культуры.

Дом культуры на родине Ивана Марчука

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на родине актера Ивана Миколайчука есть дворец, который стал психдиспансером.