Тільки фільми жахів знімати: де в Україні є покинутий санаторій, в якому лікувались чорнобильці (фото)

Серед лісу і саду в селищі Рай-Оленівка ховається оздоровчий комплект, який поступово руйнується

Закинутий санаторій у селищі Рай-Оленівка неподалік Харкова сьогодні виглядає як місце з фільму жахів. Колись тут лікували та відновлювали пацієнтів, а зараз територія приваблює сталкерів.

Побачити це місце можна за 12 кілометрів від міста. Сама будівля розташована серед великого саду та парку. "Телеграф" вирішив розповісти історію санаторію, взявши дані зі "Find-way".

Колишній оздоровчий комплекс серед лісу

Територія площею 25 гектарів включає великий сад і парк, а нижче від корпусів розташований мальовничий ставок "Рай-Оленівський". Самі будівлі оточені змішаним лісом із сосен та листяних дерев, що додає місцю особливої атмосфери.

Колишній рекреаційний центр

Санаторій складався з п’яти відділень, три з яких були реабілітаційними: гастроентерологічне відділення для дорослих, відділення матері та дитини, реабілітація після операцій на органах травлення, відділення для чорнобильців та окреме відділення для сімей, постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Коридори та приміщення корпусів

На території збереглися кілька будівель з номерами на 2, 3 та 4 місця. Одна з них, судячи з усього, спочатку була двома окремими корпусами, об’єднаними згодом в один. Вздовж ставка можна побачити одноповерхову будівлю, яка раніше слугувала їдальнею. Потрапити всередину можна через підвал, де збереглися довгі коридори, старі ліфти, холодильники та візки.

Будівля колишньої їдальні із занедбаним фасадом

Старі двері та будівлі санаторію

Поруч із колишньою їдальнею розташоване джерело мінеральної води та клуб санаторія — одна з найгарніших будівель на території. Там колись працювали актова зала, бібліотека та відеозал. Інші корпуси охороняються, тому до них не радять заходити, але дослідження території відкриває багато цікавих ракурсів та архітектурних деталей радянського періоду.

Дістатися до санаторію можна електричкою до станції "Рай-Оленівка" або маршруткою від метро "Холодна гора". Від зупинки до території — близько десяти хвилин пішки.

