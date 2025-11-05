Там вчились маршал авіації Кожедуб та космонавт Леонов: що залишилось від легендарного училища (фото)

Колись в авіаційному училищі Грицевця навчали героїв СРСР, а зараз там тільки порожні корпуси

На Рогані біля Харкова колись діяло одне з кращих льотних училищ СРСР, де готували льотчиків та космонавтів. Сьогодні від нього залишилися покинуті будівлі та пам’ятник літака МІГ-21.

Це заклад виховав майбутніх Героїв Радянського Союзу, серед яких були навіть маршал авіації Іван Кожедуб. Тут готували також майбутніх космонавтів, зокрема Олексія Леонова, який першим вийшов у відкритий космос. "Телеграф" розповість про історію цього місця.

Дорога до корпусу колишнього авіаучилища

Історія колишнього льотного училища на Рогані

Після реорганізації в 1999 році будівлі спорожніли: звідси виносили все, що можна було продати. Навчальні класи та казарми стоять без дверей, у вікнах вже давно немає цілих шибок, немає проводки, а на сходах — билець. На підлозі досі валяються розбиті кінескопи та умивальники. Пам’ятником минулого залишився лише літак МІГ-21, що стоїть біля головного в’їзду на територію "Воєнвед".

Пам’ятник літаку МІГ-21 біля колишнього авіаучилища

Територія військової частини досить велика, а в багатоповерхових корпусах і численних приміщеннях можна заплутатися.

Залишки навчального корпусу на території училища

Всередині будівель панує похмура атмосфера. Великі підвали, вузькі коридори й тупикові кімнати створюють відчуття лабіринту, а відлуння від будь-якого звуку може налякати відвідувачів.

Вид на покинуту територію авіаційного училища

Водночас повністю відокремитися від цивілізації не вдасться: поруч розташовані багатоквартирні будинки, колишні військові гуртожитки. Місцеві жителі ставляться до відвідувачів спокійно. Територія охороняється, але зустріти охоронців складно. Собаки, що патрулюють територію, сигналізують про сторонніх, однак у разі виявлення охоронці не застосовують силу і лише ввічливо просять покинути об’єкт.

Біля занедбаного училища є житлові багатоповерхівки

Як туди доїхати

До авіаційного училища потрібно тролейбусом №45, який відправляється від станції метро "Індустріальна". Зупинятися слід на кінцевій — "вулиця Луї Пастера".

