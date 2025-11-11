Місцевих розстріляло КДБ: чим ще відома батьківщина письменника Стефаника (фото)

Перша письмова згадка про село Русів, де народився Стефаник, датується 1443 роком

Село Русів, що на Івано-Франківщині, відоме як батьківщина видатного письменника Василя Стефаника, Але воно має ще багато історичних та культурних таємниць, про які мало хто знає.

Саме у Русові народився та все життя прожив видатний український письменник-новеліст Василь Стефаник. "Телеграф" вирішив розповісти про історію батьківщини Стефаника.

Історія села, звідки родом Василь Стефаник

Перша письмова згадка про Русів датується 1443 роком, а 7 березня 1447 року село згадується в книгах галицького суду. У грудні 1944 року тут сталися трагічні події: працівники Станіславського НКҐБ здійснили незаконні обшуки, розстріляли сімох місцевих жителів та здійснили насильницькі дії над Іриною Луцик, що викликало навіть прорадянськи налаштованих жителів до боротьби проти окупантів.

Станом на 1971 рік у Русові діяли восьмирічна школа, палац культури, бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт, відділення зв’язку, два магазини та майстерні побуткомбінату. Тут також розташовувалася центральна садиба колгоспу ім. В. С. Стефаника, що обробляла 2637 га, з яких 2407 га — орна земля. Господарство спеціалізувалося на зерновому та м’ясо-молочному виробництві.

У селі також збереглася дерев’яна хрестоподібна церква Різдва Пресвятої Богородиці з триярусним іконостасом, побудована у 1885 році на кошти громади УГКЦ. Наразі належить до УПЦ КП. Крім цього, у Русові діють школа, палац культури, бібліотека, амбулаторія загальної практики сімейної медицини ат музей Василя Стефаника.

У рідному селі письменник створив такі твори, як "Кленові листки", "Камінний хрест", "Злодій", "Новина" та інші. Водночас у будинку письменника відкрили літературно-меморіальний музей, першим директором якого став син Стефаника — Кирило

За мотивами новел Василя Стефаника у 1968 році на Київській кіностудії ім. О. П. Довженка зняли художній фільм "Камінний хрест". Зйомки проходили у селах Белелуї та Русів, а головну роль Іванихи виконала 73-річна місцева самодіяльна артистка К. М. Матеїк, яка зіграла в Русові понад 500 ролей.

