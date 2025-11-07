Там є "плішива" гора та сліди давніх культур. Чим вражає батьківщина першого українського космонавта Каденюка (фото)

Вперше про рідне село першого українського космонавта згадали в грамоті молдавського господаря

На перший погляд, Клішківці — звичайне село на Буковині, яке розташоване між річками Дністром та Прутом та є батьківщиною першого космонавта України — Леоніда Каденюка. Але за його спокійними вуличками ховається багата історія.

Тут жили давні поселення та видатні земляки, досі існують цікаві легенди та історії зі життя селян за часів 18-19 століття. "Телеграф" вирішив детально розповісти про це село у Чернівецькій області.

Клішківці: історія села на Чернівеччині

Клішківці — село на заході України, яке є адміністративним центром Клішковецької територіальної громади Дністровського району Чернівецької області.

Походження назви

Існує кілька версій щодо назви села. Одні вважають, що вона походить від імені Клішко. Інша легенда пов’язує назву з Лисою горою, що стоїть у центрі села і відома як Плішива. Місцеві можуть ще назвати рідне місце "Плішківці".

Лиса гора — символ історії та легенд села

Історія

Околиці Клішківців багаті на археологічні знахідки. Тут виявлено поселення трипільської культури (III тисячоліття до н.е.), сліди ранньослов’янських поселень черняхівської культури (II–VI ст. н.е.) та давньоруське селище XII–XIII століть. За 4 км на схід знайдено залишки зниклого села Галича (XIII–XVII ст.).

Перша письмова згадка про Клішківці датована 18 березня 1631 року в грамоті молдавського господаря. З кінця XVIII до середини XIX століття село належало монастирю Голія, а згодом Ватопедському монастирю. Селяни працювали на землі й віддавали десятину врожаю, часто виконуючи багато важких завдань у маєтку та сплачуючи численні податки.

Селяни працювали на монастирські землі - фото частково згенеровано ШІ

Попри багатовікове гноблення турецьких феодалів, мешканці зберігали українські традиції, відзначали свята та розмовляли рідною мовою.

У XVIII столітті територія села була ареною військових дій між Османською імперією, Росією та Річчю Посполитою. Так, у 1739 році неподалік від Клішківців російські війська зазнали перемоги над османською армією.

У XIX столітті після включення Клішківців до складу Бессарабії та Російської імперії село поступово розросталося. Тут з’явилися хлібопекарня, бойня, млини, школа, амбулаторія та невелика бібліотека. Водночас проблема безземелля та безправ’я залишалася актуальною, а частина селян шукала роботу та кращу долю за кордоном — у Бессарабії, Канаді, Аргентині та Бразилії.

На початку XX століття в Клішківцях активно розвивалося товарне садівництво та виноградарство. Бідні селяни змушені були найматися для збору врожаю, тоді як багатші господарства мали власні підприємства з перероблення сільгосппродукції. Економічна нерівність селянина залишалася значною, а боротьба за землю та соціальна напруга постійно зростали. Є декілька непідтверджених історій: у 1908 році селянина Г. Ткача вбив син Георгій, боячись, що батько не наділить його землею. М. Сосевич позбавив життя І. Єленюка, Д. Карвацький судився з сусідом за межу протягом 15 років, а коли програв справу, то збожеволів.

Тяжка праця селян - фото частково згенеровано ШІ

Освітня та медична інфраструктура розвивалася поступово: першу однокласну школу відкрили 1876 року, до початку XX століття діяли дві початкові школи, церковнопарафіяльна школа з бібліотекою та училище бондарів і ковалів. 1883 року відкрили волосну лікарню, а 1889 року — нову, з шістьма ліжками.

Важливим етапом в історії села стала революційна активність 1917–1919 років. Місцеві жителі разом із селянами навколишніх сіл відвойовували землю, захоплювали монастирські та поміщицькі угіддя, а повстанські загони села боролися проти румунської окупації. Після придушення повстання румунські війська здійснили криваві репресії, розстріляли учасників, зруйнували майно.

У XX столітті село пережило радянську окупацію 1940 року, румунську окупацію 1941–1944 років та політику румунізації українського населення, що включала заборону на використання української мови у навчанні та офіційних установах.

Сучасна інфраструктура

Сьогодні в Клішківцях функціонують три навчальні заклади: Клішковецька гімназія (5–11 класи), школа імені Леоніда Каденюка (1–11 класи) та НВК із дитячим садком і початковою школою. Також працює музична школа. У селі є магазини, кафе и ринок.

Школа імені Леоніда Каденюка у Клішківцях

Крім того, в селі є торговий центр "Добре", сільська лікарня та пам'ятник видатному земляку — першому українському космонавту Леоніду Каденюку.

Торговий центр "Добре"

Сільська лікарня

Пам'ятник уроженцю

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де саме народився Василь Стус і чим відоме це село.