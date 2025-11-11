Местных расстреляло КГБ: чем еще известна родина писателя Стефаника (фото)

Первое письменное упоминание о селе Русов, где родился Стефаник, датируется 1443 годом

Село Русов, что на Ивано-Франковщине, известно как родина выдающегося писателя Василия Стефаника, но оно имеет еще много исторических и культурных тайн, о которых мало кто знает.

Именно в Русове родился и всю жизнь прожил выдающийся украинский писатель Василий Стефаник. "Телеграф" решил поведать об истории родины Стефаника.

Мозаичная остановка в деревне, где родился Стефаник — фото "castles"

История села, откуда родом Василий Стефаник

Первое письменное упоминание о Русах датируется 1443 годом, а 7 марта 1447 года село упоминается в книгах галицкого суда. В декабре 1944 года здесь произошли трагические события: работники Станиславского НКГБ совершили незаконные обыски, расстреляли семерых местных жителей и совершили насильственные действия над Ириной Луцик, что вызвало даже советских настроенных жителей к борьбе против оккупантов.

По состоянию на 1971 год в Русове действовали восьмилетняя школа, дворец культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, два магазина и мастерские быткомбината. Здесь также располагалась центральная усадьба колхоза им. В. С. Стефаника, которая обрабатывала 2637 га, из которых 2407 га — пахотная земля. Хозяйство специализировалось на зерновом и мясо-молочном производстве.

В деревне также сохранилась деревянная крестообразная церковь Рождества Пресвятой Богородицы с трехъярусным иконостасом, построенная в 1885 году на средства общины УГКЦ. В настоящее время входит в УПЦ КП. Кроме этого, в Русове действуют школа, дворец культуры, библиотека, амбулатория общей практики семейной медицины в музее Василия Стефаника.

Церковь и музей Стефаника в родном селе

Вид музея изнутри — фото "castles"

Интерьер музея, где хранятся вещи писателя

Для справки

В родном селе писатель создал такие произведения, как "Кленовые листья", "Каменный крест", "Вор", "Новость" и другие. В то же время в доме писателя открыли литературно-мемориальный музей, первым директором которого стал сын Стефаника — Кирилл

По мотивам новелл Василия Стефаника в 1968 году на Киевской киностудии им. А. П. Довженко сняли художественный фильм "Каменный крест". Съемки проходили в селах Белелуя и Русов, а главную роль Иваныхи исполнила 73-летняя местная самодеятельная артистка К. М. Матеик, которая сыграла в Русове более 500 ролей.

