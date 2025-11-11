Копійчаний засіб очистить мікрохвильовку від бруду та неприємного запаху за 5 хвилин: українка поділилася лайфхаком

Дізнайтеся, як швидко та легко помити мікрохвильову піч за допомогою соди

Мікрохвильовка швидко забруднюється від бризок їжі, жиру та пари — навіть після одного використання. Це не тільки виглядає неестетично, але й може призвести до того, що побутовий прилад стане розсадником мікробів. Тому важливо підтримувати мікрохвильовку в чистому вигляді. Це дуже легко робити навіть без використання побутової хімії.

Неприємного запаху та сильних забруднень легко позбутися за допомогою звичайної харчової соди. Таким способом поділилася в TikTok користувачка symovoniuczka.

Як швидко й легко помити мікрохвильову піч содою

Необхідні інгредієнти:

Вода — близько 300 мл

Харчова сода — 40 г (приблизно 2-3 столові ложки)

Кроки:

Візьміть глибоку миску або склянку, придатну для мікрохвильовки (скло або кераміка). Налийте воду та додайте соду. Розмішайте, щоб сода частково розчинилася. Поставте миску у мікрохвильову піч і увімкніть на максимальну потужність на 5 хвилин. Відчиніть дверцята, акуратно дістаньте гарячу ємність. Протріть внутрішні стінки, дно і стелю мікрохвильової печі м’якою вологою ганчіркою або губкою. Бруд та жир зійдуть без зусиль.

Чому і як це працює

При нагріванні соди з водою виділяється пара з бульбашками вуглекислого газу. Він розм’якшує засохлий жир, пригорілі шматочки їжі та наліт, проникаючи у важкодоступні місця. В результаті бруд не потрібно відтирати — він просто відстає від поверхонь при легкому протиранні. Це безпечно, без хімії та абразивів, не дряпає емаль.