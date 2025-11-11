Рус

Копійчаний засіб очистить мікрохвильовку від бруду та неприємного запаху за 5 хвилин: українка поділилася лайфхаком

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мікрохвильова піч буде ідеально чистою
Мікрохвильова піч буде ідеально чистою. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дізнайтеся, як швидко та легко помити мікрохвильову піч за допомогою соди

Мікрохвильовка швидко забруднюється від бризок їжі, жиру та пари — навіть після одного використання. Це не тільки виглядає неестетично, але й може призвести до того, що побутовий прилад стане розсадником мікробів. Тому важливо підтримувати мікрохвильовку в чистому вигляді. Це дуже легко робити навіть без використання побутової хімії.

Неприємного запаху та сильних забруднень легко позбутися за допомогою звичайної харчової соди. Таким способом поділилася в TikTok користувачка symovoniuczka.

Як швидко й легко помити мікрохвильову піч содою

Необхідні інгредієнти:

  • Вода — близько 300 мл
  • Харчова сода — 40 г (приблизно 2-3 столові ложки)

Кроки:

  1. Візьміть глибоку миску або склянку, придатну для мікрохвильовки (скло або кераміка). Налийте воду та додайте соду. Розмішайте, щоб сода частково розчинилася.
  2. Поставте миску у мікрохвильову піч і увімкніть на максимальну потужність на 5 хвилин.
  3. Відчиніть дверцята, акуратно дістаньте гарячу ємність. Протріть внутрішні стінки, дно і стелю мікрохвильової печі м’якою вологою ганчіркою або губкою. Бруд та жир зійдуть без зусиль.

Чому і як це працює

При нагріванні соди з водою виділяється пара з бульбашками вуглекислого газу. Він розм’якшує засохлий жир, пригорілі шматочки їжі та наліт, проникаючи у важкодоступні місця. В результаті бруд не потрібно відтирати — він просто відстає від поверхонь при легкому протиранні. Це безпечно, без хімії та абразивів, не дряпає емаль.

Теги:
#Сода #Мікрохвильовка #Лайфхак