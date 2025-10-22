Змішайте ці два компоненти — і кухня засяє: простий лайфхак для боротьби з жиром та нальотом

Цей лайфхак простий, але справді ефективний

Для підтримки ідеальної чистоти на кухні існує багато цікавих лайфхаків. Дізнайтеся, як швидко очистити обробні дошки, а також як легко позбутися жиру та нальоту на плиті та раковинах.

У Tik-Tok показали лайфхак, за допомогою якого ваша кухня може засяяти як нова. Для цього потрібно всього два недорогі засоби.

Як швидко позбутися жиру на кухні

На кухні, особливо на плиті та раковині, згодом накопичується багато жиру та нальоту, які часом важко видалити. І щоб не бігти в магазин за дорогими хімічними засобами, можна скористатися простим і ефективним лайфхаком, який доступний кожному.

Для цього знадобиться всього два інгредієнти: сода та звичайний миючий засіб для миття посуду. Змішайте їх до утворення густої пасти та нанесіть на забруднені поверхні. Через кілька хвилин жир і наліт легко відмиються за допомогою губки або щітки, залишаючи плитку та раковину ідеально чистими.

Як очистити кухню від жиру

Сода допомагає видаляти стійкі жирові відкладення, а миючий засіб розчиняє жир і полегшує процес прибирання. Такий спосіб не тільки заощаджує час та сили, а й безпечний для домашніх поверхонь.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити дверцята духовки від застарілого жиру. Знадобиться один копійчаний засіб.