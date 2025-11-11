Копеечное средство очистит микроволновку от грязи и неприятного запаха за 5 минут: украинка поделилась лайфхаком
Узнайте, как быстро и легко помыть микроволновку с помощью соды
Микроволновка быстро загрязняется от брызг еды, жира и пара — даже после одного использования. Это не только выглядит неэстетично, но и может привести к тому, что бытовой прибор станет рассадником микробов. Поэтому важно поддерживать микроволновку в чистом виде. Это очень легко делать даже без использования бытовой химии.
От неприятного запаха и сильных загрязнений легко избавиться с помощью обычной пищевой соды. Таким способом поделилась в TikTok пользовательница symovoniuczka.
Как быстро и легко помыть микроволновку содой
Необходимые ингредиенты:
- Вода — около 300 мл
- Пищевая сода — 40 г (примерно 2–3 столовые ложки)
Шаги:
- Возьмите глубокую миску или стакан, подходящий для микроволновки (стекло или керамика). Налейте воду и добавьте соду. Размешайте, чтобы сода частично растворилась.
- Поставьте емкость в микроволновку и включите на максимальную мощность на 5 минут.
- Откройте дверцу, аккуратно достаньте горячую емкость. Протрите внутренние стенки, дно и потолок микроволновки мягкой влажной тряпкой или губкой. Грязь и жир легко сойдут без усилий.
Почему и как это работает
При нагревании соды с водой выделяется пар с пузырьками углекислого газа. Он размягчает засохший жир, пригоревшие кусочки еды и налет, проникая в труднодоступные места. В результате грязь не нужно оттирать — она просто отстает от поверхностей при легком протирании. Это безопасно, без химии и абразивов, не царапает эмаль.