Дефіцитна іграшка в 80-х: хто в СРСР випускав популярний кубик Рубіка (фото)

Головоломка з’явилася у 1974 році завдяки скульптору та викладачу з Угорщини, а в Радянському Союзі вона почала продаватись на початку 1980-х

Кубик Рубіка — одна з найвідоміших головоломок у світі, яку вигадали ще у 1974 році. З простої навчальної моделі для студентів він перетворився на гру, що й сьогодні залишається популярною у різних країнах.

Вперше ця головоломка з'явилась в 1974 році. Її винайшов угорський скульптор і викладач архітектури Ерне Рубік. "Телеграф" вирішив розповісти історію створення гри та коли вона з'явилась в СРСР.

Ерне Рубік створив кубик Рубіка у 1974 році

Тож, його історія починається з 1974 році, коли угорський скульптор і викладач архітектури Ерне Рубік винайшов іграшку. Спочатку ця головоломка не мала на меті стати комерційною сенсацією: Рубік створив її, щоб допомогти своїм студентам краще розбиратися в об’єктах у просторі.

Працюючи в академії прикладного мистецтва в Будапешті, Рубік змайстрував 27 невеликих дерев’яних кубиків і пофарбував кожен із них у шість різних кольорів. Проте, коли він спробував зібрати їх у правильному порядку, виявилося, що це значно складніше, ніж здавалось. Знадобився майже місяць, щоб сам винахідник впорався з головоломкою.

Найбільшим викликом для Рубіка стало створення унікального механізму, який дозволяв би обертати грані незалежно одна від одної. Так з’явилася перша в історії шарнірна переставна головоломка — винахід, який став основою для безлічі подібних іграшок у майбутньому.

Пізніше права на виробництво та продаж кубика перейшли до британської компанії Seven Towns Ltd., яку вже 40 років очолює близький друг винахідника Том Кремер. Саме під їхнім контролем кубик Рубіка став світовим брендом.

У Радянському Союзі перша іграшка з’явилася на початку 1980-х, після отримання офіційної ліцензії на його виробництво. Вартість головоломки тоді становила переважно 4 рублів 50 копійок, і вона миттєво стала дефіцитом, який шукали в усіх магазинах. Одними зі заводів, які випускали головоломку, стали Ставропольський крайовий прибороремонтний завод в місті Ставрополь, завод "Пластсмас" у Новосибірську та Дослідний завод металевої галантереї та сувенірів у Ленінграді.

В СРСР кубик почали виробляти 44 роки тому

