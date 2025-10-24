В Україні за шалені гроші продають бюсти заборонених діячів та поетів. Скільки хочуть і чи дійсно вони комусь потрібні

Найдорожчим виявилось погруддя не Леніна

В Україні продають чимало дивних речей з СРСР і деякі з них за досить великі кошти. До прикладу, у продажу є бюсти відомих радянських діячів та поетів.

Відповідні оголошення розміщені на сайті з продажу вживаних речей. Особливу увагу привертає не тільки сам товар, а його ціна. Щоправда, зацікавлених покупців немає, адже ставки на покупку не зробив ніхто.

Однією з найдорожчих позицій є бюст Фелікса Дзержинського, засновника і голови ВНК, одного з організаторів "червоного терору" в Радянській Росії. Його продають за 80 тисяч грн. Автор пише, що це досить рідкісний експонат та виконаний з теракоти на фабриці "Гжель". Автор бюста — Василик, який зробив його у 1932 році. Виготовлений вручну, зверху пофарбований коричневою фарбою, є незначні потертості.

Бюст Дзержинського продають

Характеристика бюста:

Клеймо має рік виготовлення — 1932,

Матеріал: кераміка — теракота,

Висота близько 275 мм,

Вага близько 1686 грамів.

Другим по вартості йде барельєф Леніна з міді. Його продають за 40 тисяч грн. Виготовлений він у 1070-х роках. Продавець зазначає, що бюст має гарний стан і продається для приватних колекцій, а не на розплав.

Бюст Леніна продають

Характеристика бюста:

Висота близько 75 см.

Ширина близько 45 см.

Глибина понад 12 см.

Також у продажу є погруддя Маяковського. Виготовлене на заводі "Гжель" з теракоти. Вартість цього товару сягає 19 тисяч грн. Зазначається, що стан гарний, висота бюста 26 см.

Бюст Маяковського продають

Найдешевшим у цьому перелікує є бюст російського поета Сергія Єсеніна, який готові продати всього лише за 500 грн. Матеріал погруддя не відомий, продавець припускає, що це олово або чавун.

Бюст Єсеніна продають

Зауважимо, враховуючи ціну та те, що ставки й досі на жодний бюст ніхто не зробив, можна прийти висновку, що такий товар українців не цікавить. Особливо, якщо згадати, що пам'ятники радянських та російських діячів в Україні демонтують.

