Скільки градусів має бути в курнику, щоб яйця були навіть у люті морози: фермер пояснив

Взимку птахи також несуть яйця, хоча й менше, ніж у теплу пору року

Аби кури, які живуть у приватних господарствах, під час холодів не припиняли нести яйця, їм потрібно облаштувати сприятливі умови. Одним з таких важливих чинників є комфортна температура.

Кури відмовляться нестися, якщо у приміщенні, де вони мешкають, холодно. Про це у розмові з "Телеграфом" розповів власник міні-бізнесу з вирощування бройлерів на Вінниччині Анатолій Сергійович.

Що треба знати

При низьких температурах кури витрачають енергію не на формування яєць, а на обігрів тіла

Світловий день для курей узимку потрібно продовжити до 12 годин за допомогою ламп

У раціон птахів слід додавати сезонні овочі та забезпечити суху підстилку й вентиляцію для уникнення вологи

За його словами, рівень температури у 10-15 градусів за Цельсієм є цілком достатнім, щоб кури продовжували нести яйця, але ідеальною температурою для курника взимку є 18 градусів.

Саме при такій температурі птахи почувають себе найбільш "затишно", наголосив фермер.

Окрім того, на зменшення яйценосності взимку впливає недостатня кількість світла. За допомогою штучного освітлення світловий день для курей потрібно збільшити до 12 годин. Також потрібно забезпечити вентиляцію, щоб уникнути сирості, яка може негативно вплинути на несучість, та регулярно замінювати підстілку на суху.

У раціон потрібно додати сезонні овочі, як гарбуз чи кукурудзу, бо кури відчувають нестачу води.

