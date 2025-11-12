Сколько градусов должно быть в курятнике, чтобы яйца были даже в лютые морозы: фермер объяснил

Зимой птицы также несут яйца, хотя и меньше, чем в теплое время года

Чтобы куры, живущие в частных хозяйствах, во время холодов не прекращали нести яйца, им нужно обустроить благоприятные условия. Одним из таких важных факторов является комфортная температура.

Куры откажутся нестись, если в помещении, где они обитают, холодно. Об этом в разговоре с "Телеграфом" рассказал владелец мини-бизнеса по выращиванию бройлеров в Винницкой области Анатолий Сергеевич.

Что нужно знать

При низких температурах куры тратят энергию не на формирование яиц, а на обогрев тела

Световой день для кур зимой нужно продлить до 12 часов с помощью ламп

В рацион птиц следует добавлять сезонные овощи и обеспечить сухую подстилку и вентиляцию

По его словам, уровень температуры в 10-15 градусов по Цельсию вполне достаточен, чтобы куры продолжали нести яйца, но идеальной температурой для курятника зимой является 18 градусов.

Именно при такой температуре птицы чувствуют себя наиболее "уютно", подчеркнул фермер.

Кроме того, на уменьшение яйценоскости зимой влияет недостаточное количество света. С помощью искусственного освещения световой день для кур нужно увеличить до 12 часов. Также необходимо обеспечить вентиляцию, чтобы избежать сырости, которая может отрицательно повлиять на яйценоскость, и регулярно заменять подстилку на сухую.

В рацион нужно добавить сезонные овощи, как тыква или кукуруза, потому что куры зимой испытывают нехватку воды.

