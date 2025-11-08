Ніколи не здогадаєтесь, як можна позбутися щілин у курнику напередодні зими: досвідчений фермер розповів

Рішення можна знайти у будь-якому магазині будівельних матеріалів

В Україні триває сезонне дорожчання курячих яєць, що змушує багатьох задуматися про власне господарство. Вирощування птахів може стати непоганою бізнес-ідеєю, особливо для тих, хто має приватний будинок чи невелику присадибну ділянку.

Але успіх птахівництва насамперед залежить від умов утримання. Власник міні-бізнесу з вирощування бройлерів на Вінниччині Анатолій Сергійович у розмові з "Телеграфом" наголосив, що кури не нестимуться, якщо у приміщенні холодно.

Що треба знати

Вирощування курей може стати вигідною бізнес-ідеєю для власників приватних будинків

Кури не нестимуться у холоді, тому важливо позбутися усіх щілин, щоб уникнути протягів

Досвідчені господарі радять використовувати монтажну піну

Зазвичай, фермери-початківці та ті, хто вирощує птицю "для себе", облаштовують курники у старих господарських приміщеннях. І перед настанням холодів потрібно уважно оглянути курник та наявність щілин у стінах, даху чи підлозі, які можуть стати причиною протягів.

Півень та курка взимку

Щілини у будівлі потрібно замазати, аби холодне повітря не надходило до приміщення. Інакше кури, попереджає бізнесмен, якщо навіть і не хворітимуть, то усю свою енергію витрачатимуть на обігрів, а не на виробництво яєць.

За словами господаря, ліквідувати отвори можна як перевіреними багатьма поколіннями підручними засобами на кшталт суміші глини та соломи, а також більш сучасними. Анатолій Сергійович зізнався, що він для ремонту курників використовує монтажну піну, яку можна придбати у будь-якому будівельному магазині.

Її легко використовувати, не потрібен досвід "замішування-приготування", як у випадку з природними матеріалами, вона порівняно недорога. І, найголовніше, вона ідеально заповнює усі "діри".

Таке рішення, каже він, попри суспільну думку, що піна невдовзі почне "кришитися" та "ламатися", цілком обґрунтоване — курник залишатиметься "герметичним" кілька сезонів поспіль.

