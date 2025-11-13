Донт пуш зе хорсес: людина у незвичному костюмі вигулювала улюбленця і викликала фурор в мережі (відео)

Ексцентрична пара меланхолійно прогулювалася асфальтованою доріжкою

У Києві помітили дивну, на перший погляд, ситуацію. Людина у масці голови коня посеред білого дня вигулювала собаку.

Відповідне відео було опубліковано в мережі. Де саме проходив "моціон" невідомо, оскільки місцевість досить важко ідентифікувати.

"Кінь в пальто вигулює собаку в Києві: квадробери вийшли на новий рівень", — підписано коротеньке відео.

Реакція соцмережі

Маску коня можна купити в інтернеті

Українці з притаманним їм почуттям гумору відреагували на подію. Вони зазначили, що, скоріше за все, собаку виводив подихати свіжим повітрям не "кінь", а "кобила". Це було встановлено дедуктивним методом, оскільки у людини на ногах були взуті чоботи на підборах.

Також користувачі соцмереж не виключають, що то навпаки, саме пес вигулював коня.

Висувалися версії, що стало причиною цих "дивних див". Насамперед припускалося, що людина під маскою таким чином намагається сховатися від ТЦК.

Не виключалося, що це азартна людина, яка програла у карти суперечку. Але, оскільки, як було встановлено раніше, під маскою коня ховається особа жіночої статі, то вона просто не зробила макіяж і не помила голову.

"Таке враження, що розформували дурдом", — констатують у мережі. "Скоро слони повиходять", — кажуть користувачі.

Утім інші, згадуючи слова боксера Олександра Усика, пропонують поки що "не штовхати" коней та квадроберів.

