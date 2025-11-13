Донт пуш зе хорсес: человек в необычном костюме выгуливал любимца и произвел фурор в сети (видео)
Эксцентричная пара меланхолично прогуливалась по асфальтированной дорожке
В Киеве заметили странную, на первый взгляд, ситуацию. Человек в маске головы коня посреди белого дня выгуливал собаку.
Соответствующее видео было опубликовано в сети. Где именно проходил "моцион", неизвестно, поскольку местность довольно трудно идентифицировать.
"Конь в пальто выгуливает собаку в Киеве: квадроберы вышли на новый уровень", — подписано короткое видео.
Реакция соцсети
Украинцы с присущим им чувством юмора отреагировали на событие. Они отметили, что, скорее всего, собаку выводила подышать свежим воздухом не "конь, а "кобыла". Это было установлено дедуктивным методом, поскольку у человека на ногах были обуты сапоги с каблуками.
Также пользователи соцсетей не исключают, что это наоборот, именно пес выгуливал коня.
Выдвигались версии, что стало причиной этих "странных дел". В первую очередь предполагалось, что человек под маской таким образом пытается спрятаться от ТЦК.
Не исключалось, что это азартный человек, проигравший спор в карты. Но поскольку, как было установлено ранее, под маской лошади скрывается лицо женского пола, то она просто не сделала макияж и не помыла голову.
"Такое впечатление, что расформировали дурдом", — констатируют в сети. "Скоро слоны выйдут", — говорят пользователи.
Впрочем, другие, вспоминая слова боксера Александра Усика, предлагают пока что "не толкать" лошадей и квадроберов.
