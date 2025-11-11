Пухнастий "охоронець". Українців розсмішив незвичайний відвідувач магазину (відео)

Українці жартували, що товар йому без паспорта не продадуть

У Тернополі стався дотепний курйоз з собакою в магазині. Пес просто гуляв серед продуктів, але це неабияк розвеселило українців.

Відповідне відео публікують місцеві пабліки. Зауважимо, що коли саме стався курйоз невідомо, однак ролик опублікували напочатку листопада.

На відео видно, як сірий дворовий пес ходить магазином без хазяїна. Тварина поводиться спокійно, досить впевнено, хоча трошки й нервує. Цікаво, що собака, хоч і виглядає, як безпритульна тварина, але має нашийник. Тому цілком можливо, що його хазяїн теж десь в магазині.

У коментарях користувачі тішились з такого відео та жартували. Хтось писав, що господар відправив собаку за пивом, але без паспорта йому не продали. Були й коментарі про те, що собака "працює" у магазині охоронцем.

Нагадаємо, в "Аврорі" досить часто стаються кумедні ситуації з тваринами. Так, нещодавно там побачили котика, який насмішив людей. Кіт зручно влаштувався просто на касі й став справжньою зіркою серед покупців. Курйоз стався у місті Зіньків, Полтавська область.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у "Нової Пошти" з'явилася пухнаста елітна охорона. Українці вже жартують, що зарплату платять смаколиками та кормом.