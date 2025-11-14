Ваш газон пропаде до весни, якщо зараз цього не зробити

Догляд за газоном глибокої осені. Що потрібно зробити, щоб газон не пропав навесні: шість важливих моментів.

Доглянутий газон – візитна картка будь-якої ділянки. Зелена галявина виглядає чудово, але тільки якщо її правильно доглядати. І глибока осінь – саме час для цього.

Існує кілька основних правил, які допоможуть зберегти газони у відмінному стані у холодні місяці, гарантуючи, що з приходом весни вони знову стануть пишними та зеленими.

Аерація ґрунту

Поки земля не стала твердою, аерація газону покращує дренаж та забезпечує надходження кисню, води та поживних речовин. Це зміцнить траву і допоможе їй витримувати морози та сильні дощі. Для акуратного розпушування ґрунту та усунення ущільнення можна використовувати садові вила або аератор для газонів.

Прибирання сміття

Опале листя, стара трава — все це легко забирається за допомогою грабель, одночасно дозволяючи газону дихати повноцінно.

Зимове добриво

Мова про комплексні добрива з великим вмістом калію та фосфору. Потрапляючи в ґрунт, вони розкладаються поступово, і навесні опиняться в зоні доступу коренів. Це буде вчасно.

Порожні та витоптані місця потрібно засіяти заново

У період затяжних дощів насіння отримає потрібну кількість вологи і до весни проросте, що дозволить повернути вашому газону гідний вигляд.

Не косіть траву надто низько

Занадто кардинальна стрижка глибокої осені оголює коріння газону, робить його вразливим перед холодами. Так не варто робити.

І останньою порадою буде настійна рекомендація: намагайтеся не ходити газоном, коли він заболочений від дощів або покритий інеєм. Саме в такий час газонна трава найбільше постраждає від ваших пересувань, а на "килимі" залишаться вм’ятини та сліди, які важко буде потім виправити.

