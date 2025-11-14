Ваш газон пропадет к весне, если сейчас этого не сделать

Уход за газоном глубокой осенью. Что нужно сделать, чтобы газон не пропал к весне: шесть важных моментов.

Ухоженный газон — визитная карточка любого участка. Зеленая полянка выглядит прелестно, но только если за ней правильно ухаживать. И глубокая осень — самое время для этого.

Существует несколько основных правил, которые помогут сохранить газоны в отличном состоянии в холодные месяцы, гарантируя, что с приходом весны они снова станут пышными и зелеными.

Аэрация почвы

Пока земля не стала твердой, аэрация газона улучшает дренаж и обеспечивает поступление кислорода, воды и питательных веществ. Это укрепит траву и поможет ей выдерживать морозы и сильные дожди. Для аккуратного рыхления почвы и устранения уплотнения можно использовать садовые вилы или аэратор для газонов.

Уборка мусора

Опавшие листья, старая трава — все это легко убирается с помощью грабель, одновременно позволяя газону дышать полноценно.

Зимнее удобрение

Речь о комплексных удобрениях с большим содержанием калия и фосфора. Попадая в грунт, они разлагаются постепенно, и к весне окажутся в зоне доступа корней. Это будет очень вовремя.

Пустые и вытоптанные места нужно засеять заново

В период затяжных дождей семена получат нужное количество влаги и к весне прорастут, что позволит вернуть вашему газону достойный вид.

Не косите траву слишком низко

Чересчур кардинальная стрижка глубокой осенью обнажает корни газона, делает его уязвимым перед наступающими холодами. Так делать не стоит.

И последним советом будет настоятельная рекомендация: старайтесь не ходить по газону, когда он заболочен от обильных дождей или покрыт инеем. Именно в такое время газонная трава наиболее сильно пострадает от ваших передвижений, а на "ковре" останутся вмятины и следы, которые трудно будет потом исправить.

