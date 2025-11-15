Мріяла кожна дитина в СРСР. В Україні продають один з перших радянських комп'ютерів

Його створювали радіоаматори понад 40 років назад

В Україні за шалені гроші продають щось на кшталт першого радянського комп'ютера, а саме ZX SPECTRUM (Ленінград -1). Він ще має музикальний процесор.

Про це свідчить оголошення на порталі з продажу вживаних речей. Зазначається, що вартість старого пристрою становить 4 100 грн.

За словами продавця, дана модель має музикальний процесор, металевий корпус. Пристрій досить важкий. В комплекті є: власне ПК, 3 кабелі, програматор ПЗУ, саморобна мишка, джойстик, дві колонки. До того ж пристрій продається з детальним описом самого комп'ютера та програмування (понад 20 сторінок). Також є касета з іграми.

Окрім того, продавець пропонує ще за 1000 грн укомплектувати ПК новим монітором. Зауважимо, що характеристики комп'ютера та гарантія на його роботу в оголошенні не вказані.

"Ленінград-1" — це один із найвідоміших саморобних радянських клонів комп’ютера ZX Spectrum. Такий пристрій радіоаматори збирали наприкінці 1980-х років. Його розробили так, щоб конструкція була максимально простою, доступною та не вимагала дефіцитних мікросхем. Відомо, що він має пам’ять 48 КБ.

