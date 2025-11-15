Мечтал каждый ребенок в СССР. В Украине продают один из первых советских компьютеров
Его создавали радиолюбители более 40 лет назад
В Украине за сумасшедшие деньги продают что-то вроде первого советского компьютера, а именно ZX SPECTRUM (Ленинград-1). У него еще есть музыкальный процессор.
Об этом свидетельствует объявление на портале по продаже подержанных вещей. Стоимость старого устройства составляет 4 100 грн.
По словам продавца, данная модель имеет музыкальный процессор, металлический корпус. Устройство достаточно тяжелое. В комплекте есть: собственно ПК, 3 кабеля, программатор ПЗУ, самодельная мышка, джойстик, две колонки. К тому же устройство продается с подробным описанием компьютера и программирования (более 20 страниц). Также есть кассета с играми.
Кроме того, продавец предлагает еще за 1000 грн укомплектовать ПК новым монитором. Заметим, что характеристики компьютера и гарантия его работы в объявлении не указаны.
Для справки
"Ленинград-1" — один из самых известных самодельных советских клонов компьютера ZX Spectrum. Такое устройство радиолюбители собирали в конце 1980-х годов. Его разработали так, чтобы конструкция была максимально простой, доступной и не требовала дефицитных микросхем. Известно, что у него есть память 48 КБ.
