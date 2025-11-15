Не витратите жодної зайвої копійки: ось як врятувати рослини на підвіконні від сильного холоду

Багатьом рослинам потрібне світло, тому їх краще залишити на підвіконні

З настанням холодів важливо не забувати про утеплення вікон, особливо якщо на підвіконнях живуть рослини, яким теж непросто переносити мороз. Декілька простих способів допоможуть вашим вазонам спокійно перезимувати.

На платформі Reddit поділилися порадами, як урятувати рослини на підвіконні від лютих холодів. Це можна зробити за допомогою підручних засобів, не витративши зайвої копійки.

Як врятувати кімнатні рослини від холоду

Кожна рослина по-різному переносить холодну погоду. Багато з них впадають в "сплячий" режим, тобто їх зростання сповільнюється і вони менше потребують вологи. Але температурний режим та сонячне світло залишаються важливими.

Саме тому багато вазонів краще залишати на добре освітлених підвіконнях, а не ховати в тепліші, але затемнені місця. А щоб ваші пережили зиму без втрат, важливо дотримуватися кількох простих правил.

По-перше, зверніть увагу, чи не торкаються листя вікон. У мороз скло стає дуже холодним, і контакт з ним може погіршити стан рослини.

По-друге, подбайте про коріння ваших квітів, а для цього вкрийте горщики старими ганчірками або покривалами.

Використовуйте ковдри для утеплення горщиків (коріння це та частина, яку особливо важливо не допустити до холоду) один із користувачів

Чим укрити рослини від холоду на підвіконні

Можна вистелити підвіконня поролоном, щоб створити додатковий бар’єр від холоду. А ще можна утеплити вікна за допомогою пухирчастої плівки, яка захистить від протягів, але пропускатиме сонячне світло. Якщо такої плівки немає, тоді візьміть шторку для душу, вирізану за розміром вікна, вона теж прозора і щільна.

Шторка для душу досить щільна, щоб послабити протяги, і досить прозора, щоб пропускати світло. Я зробила так на своїй кухні, і це чудово спрацювало користувач Reddit

