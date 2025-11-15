Не потратите ни одной лишней копейки: вот как спасти растения на подоконнике от сильного холода

Многим растениям нужен свет, поэтому их лучше оставить на подоконнике

С наступлением холодов важно не забывать об утеплении окон, особенно если на подоконниках живут растения, которым тоже непросто переносить мороз. Несколько простых приемов помогут вашим вазонам спокойно перезимовать.

На платформе Reddit поделились советами, как спасти растения на подоконнике от лютых холодов. Это можно сделать с помощью подручных средств, не потратив лишней копейки.

Как спасти комнатные растения от холода

Каждое растение по‑разному переносит холодную погоду. Многие из них впадают в "спящий" режим, то есть их рост замедляется и они меньше нуждаются во лаге. Но температурный режим и солнечный свет остаются важными.

Именно поэтому многие вазоны лучше оставлять на хорошо освещенных подоконниках, а не прятать в более теплые, но затемненные места. А чтобы ваши пережили зиму без потерь, важно соблюдать несколько простых правил.

Как спасти комнатные растения от холода

Во‑первых, обратите внимание, не касаются ли листья оконного стекла. В мороз стекло становится крайне холодным, и контакт с ним может ухудшить состояние растения.

Во‑вторых, позаботьтесь о корнях ваших цветов, а для этого укройте горшки старыми тряпкам или покрывалами.

Используйте одеяла для утепления горшков (корни — это та часть, которую особенно важно не допустить к холоду) один из пользователей

Чем укрыть растения от холода на подоконнике

Можно также выстелить подоконник поролоном, чтобы создать дополнительный барьер от холода. А еще можно утеплить окна с помощью пузырчатой пленки, которая защитит от сквозняков, но будет пропускать солнечный свет. Если такой пленки дома нет, тогда возьмите занавеску для душа, вырезанную по размеру окна, она тоже прозрачная и плотная.

Занавеска для душа достаточно плотная, чтобы ослабить сквозняки, и достаточно прозрачная, чтобы пропускать свет. Я сделала так на своей кухне, и это отлично сработало пользователь Reddit

"Телеграф" писал ранее, как спасти цветы на клумбе от холодов. Никакие заморозки им не будут страшны.