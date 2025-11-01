Рус

Назавжди забудете про конденсат на вікнах. Ця рослина вбере вологу як губка (фото)

Тетяна Кармазіна
Конденсат на вікнах
Конденсат на вікнах. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Коштує копійки і позбавляє небезпечної плісняви

Вологість в оселях є одним із ключових факторів, здатних завдати шкоди мешканцям. Її велика концентрація у приміщенні може призвести до різних проблем — вогкості, появі плісняви на стінах та утворення конденсату на вікнах.

Звичайні кімнатні рослини можуть допомогти подолати подібні проблеми. Особливо ефективна у боротьбі із зайвою вологістю калатея. Ця рослина не тільки вбирає вологу, а й очищує повітря від забруднюючих речовин.

Користь калатеї — що про неї відомо

Це вічнозелена кімнатна рослина із сімейства марантових. У природі вона зростає у Латинській Америці, де панує висока вологість. Як і інші рослини цього регіону, калатея ідеально пристосована до життя за таких умов.

Завдяки своїм природним здібностям калатея вміє вбирати вологу. Просто розмістіть її у вологих куточках дому, і ви відразу побачите ефект: вікна перестануть запотівати, а на стінах не з’явиться шкідлива для здоров’я пліснява.

калатея як виглядає фото
Ось як виглядає калатея. Фото: freepik

Калатею у магазині можна придбати за невисокою ціною, хоча зустрічаються і дорожчі екземпляри. У середньому вартість рослини становить від 100 грн і вище.

калатея ціна в магазині
Вартість калатеї складає від 100 грн і вище

Нагадаємо, що конденсат не тільки псує зовнішній вигляд скла, а й сприяє розвитку цвілі, яка небезпечна як для здоров’я, так і для вашого бюджету. Раніше ми вже розповідали, як захистити гроші від плісняви.

#Цвіль #Вікна #Рослини #Лайфхак #Конденсат